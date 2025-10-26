Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii caută un bărbat care a tras spre o mașină parcată – vehiculul a fost avariat, nu sunt victime

Un incident armat a avut loc duminică, 26 octombrie, pe o stradă din Sectorul 6 al Bucureștiului. Polițiștii au fost alertați în urma unui apel care semnala mai multe focuri de armă, iar la sosirea echipajelor, autoritățile au confirmat că evenimentul s-a petrecut așa cum fusese raportat. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

La fața locului, anchetatorii au descoperit o mașină parcată care prezenta avarii, printre care și luneta spartă, semn că asupra acestuia s-a tras dintr-o armă.

Primele date strânse indică faptul că persoana responsabilă ar fi folosit o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona la bordul unei mașini.

Poliția a declanșat o amplă acțiune de căutare

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, polițiștii Secției 20 s-au deplasat imediat în zona semnalată, efectuând primele cercetări.

În prezent, mai multe echipaje din cadrul Poliției Sectorului 6 desfășoară verificări în teren pentru identificarea și reținerea persoanei care ar fi tras asupra autoturismului.

Autoritățile precizează că, până la acest moment, nu există indicii că alte vehicule sau persoane ar fi fost vizate. În același timp, anchetatorii analizează imaginile de supraveghere din zonă, pentru a stabili direcția de deplasare a suspectului și eventualele detalii despre mașina cu care a fugit.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor

Polițiștii de la Secția 20 au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările incidentului și pentru a verifica tipul exact al armei folosite.

În funcție de concluziile expertizei balistice, autoritățile vor decide măsurile legale care se impun.

Deocamdată, anchetatorii nu au oferit informații privind posibile motive sau legături între proprietarul mașinii avariate și persoana care a tras.

Incidentul a provocat însă îngrijorare în rândul locuitorilor din zonă, iar poliția le recomandă cetățenilor să sesizeze imediat orice comportament suspect sau zgomote similare celor de armă.

Cazul rămâne în atenția Poliției Capitalei, care colaborează cu structurile operative din sector pentru identificarea rapidă a autorului și pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.