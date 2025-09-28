Distanţa la care „bat” radarele din România. Poliţia Rutieră a explicat cum funcţionează aparatele care dau amenzi pe bandă rulantă

Poliția Rutieră a introdus în 2025 un sistem modern de monitorizare a vitezei pe drumurile publice, menit să reducă numărul accidentelor și să disciplineze șoferii.

Noile radare pe trepied, alături de cele deja existente pe autospeciale sau sub formă de pistol radar, au înregistrat până la jumătatea anului peste 15.000 de abateri de viteză.

Conform datelor oficiale furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), în dotarea structurilor se află în prezent 1.186 de cinemometre mobile.

Aceste dispozitive, bazate pe laser și camere video de înaltă performanță, pot înregistra viteza autovehiculelor chiar și de la o distanță de 1.200 de metri.

Ele sunt calibrate periodic pentru a asigura precizia măsurătorilor, însă legislația recunoaște o anumită marjă de eroare, scrie ProMotor.

Cum funcționează radarele și care este marja de eroare

Poliția Rutieră folosește trei tipuri principale de radare: cele pe pistol, cele montate pe autospeciale și modelele pe trepied.

În cazul radarelor staționare, eroarea maximă admisă este de ±3 km/h pentru viteze sub 100 km/h și ±3% pentru cele peste acest prag. În regim de deplasare, toleranța este ceva mai mare: ±4 km/h sau ±4% în funcție de viteză.

Acest lucru înseamnă, de exemplu, că un șofer surprins de radar cu 99 km/h ar putea circula în realitate cu o viteză cuprinsă între 96 și 102 km/h.

Cu toate acestea, aparatele sunt verificate metrologic și, dacă există suspiciuni, procesul-verbal poate fi contestat în instanță, unde se poate solicita o expertiză.

Limitele de viteză și sancțiunile aplicate șoferilor

Codul Rutier 2025 prevede limite clare de viteză: 50 km/h în localități, 90 km/h pe drumurile naționale sau județene, 100 km/h pe drumurile europene, 120 km/h pe drumurile expres și 130 km/h pe autostrăzi.

Pentru șoferii începători, vitezele maxime permise sunt reduse cu 20 km/h față de valorile standard, iar pentru cei care tractează remorci sau rulote, limita este mai mică cu 10 km/h.

În ceea ce privește sancțiunile, amenzile încep de la 405 lei pentru depășirea cu 10–20 km/h a limitei și pot ajunge până la 4.050 lei, alături de suspendarea permisului pentru cei care depășesc cu peste 70 km/h viteza legală.

Punctul de amendă are valoarea de 202,5 lei, conform reglementărilor în vigoare. Totuși, cei care depășesc limita cu cel mult 9 km/h nu sunt sancționați.

Prin introducerea noilor radare și a sistemului automat e-SIGUR, autoritățile transmit un semnal clar că respectarea regulilor de circulație este o prioritate. Monitorizarea strictă și sancțiunile aplicate urmăresc să descurajeze comportamentele periculoase și să crească siguranța rutieră în România.