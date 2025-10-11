Poliția Română, ironizată după capturarea unor bancnote de recuzită: „Cei care le-au comandat nu plănuiau să joace într-un film”

Poliția Română a ajuns din nou în centrul atenției pe rețelele de socializare, după ce a anunțat o captură impresionantă de bani falși în Portul Constanța Sud.

Potrivit comunicatului oficial, anchetatorii au descoperit 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, cu o valoare totală declarată de peste 960 de milioane de euro. Totuși, internauții au observat rapid că banii erau, de fapt, bancnote de recuzită, folosite în producții video sau filme.

De aici și până la valul de ironii la adresa autorităților nu a fost decât un pas. Mulți utilizatori au remarcat că bancnotele purtau inscripția „Prop Copy”, ceea ce înseamnă clar că nu aveau valoare reală, fiind ușor de achiziționat online, inclusiv de pe platforme precum Temu sau AliExpress.

„Le-au comandat din Guvern ca să reducă deficitul bugetar”

În scurt timp, postarea Poliției a fost inundată de comentarii pline de sarcasm. Un internaut a scris: „Am și eu acasă 5.000 de bancnote din acelea contrafăcute, se joacă fiică-mea cu ele”. Altul a completat ironic: „Verificați pe aplicația Temu, exact la fel au!”.

Glumele au continuat în același ton. „Felicitări Poliției Române care, după ce l-a prins pe Emil Gânj, a trecut la capturarea banilor de recuzită de la Jumbo. Meritați o medalie!”, a comentat o femeie. Un alt utilizator a adăugat în același registru: „Le-a comandat cineva din Guvern, ca să reducă deficitul bugetar.”

În mediul online, reacțiile s-au răspândit rapid, iar subiectul a devenit viral. Mulți au văzut în comunicatul Poliției o gafă de imagine, în timp ce alții au subliniat că situația este, de fapt, mai gravă decât pare.

Poliția Română explică: „Nu era o glumă, ci o acțiune preventivă”

După valul de ironii, Poliția Română a reacționat oficial, explicând că acțiunea a fost una preventivă, menită să oprească bancnotele înainte ca acestea să ajungă în circulație.

„E drept, pe ele scria ‘Prop Copy’, dar cei care le-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să le ‘introducă în scenariu’ altundeva: în circuitul real. Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce pare inofensiv”, se arată în comunicatul oficial.

Reprezentanții instituției au transmis că au preferat să fie ironizați pentru o acțiune preventivă, decât să fie criticați ulterior pentru lipsă de reacție. „Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o. Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența”, au mai adăugat polițiștii.

Captura din Portul Constanța și cazurile similare

În urma operațiunii comune derulate împreună cu Autoritatea Vamală Română, oamenii legii au descoperit în Portul Constanța Sud 160 de colete care conțineau bancnote contrafăcute. În total, era vorba despre 4,8 milioane de bucăți, în diferite valori nominale.

Astfel de bancnote, inscripționate cu mențiunea „Prop Copy”, au mai fost găsite și în magazine din Slatina, unde un tânăr de 16 ani a încercat să plaseze 20 de bancnote false la o firmă locală.

Cazul a scos în evidență faptul că bancnotele de recuzită pot fi folosite abuziv în scopuri ilegale, iar verificările Poliției Române au vizat tocmai prevenirea unor fraude de acest tip.

Deși momentul a fost rapid transformat într-un val de glume online, anchetatorii spun că situația este una serioasă. În ultimii ani, mai multe tentative de plată cu astfel de bancnote au fost depistate în România, iar fenomenul riscă să se extindă. Poliția face apel la populație să verifice întotdeauna autenticitatea bancnotelor și să semnaleze imediat orice suspiciune.