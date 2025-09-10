Ultima ora
10 sept. 2025 | 11:31
de Badea Violeta

Un grav accident rutier a avut loc în Argeș. Opt persoane au fost rănite în urma impactului dintre două autovehicule

Un grav accident rutier a avut loc în Argeș. Opt persoane au fost rănite în urma impactului dintre două autovehicule
Accident rutier cu multiple victime in Arges

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe Drumul Județean 504, la intrarea în localitatea Popești, județul Argeș. Două autoturisme s-au ciocnit violent într-o curbă, iar impactul s-a soldat cu opt victime, dintre care una inconștientă. La fața locului au intervenit rapid echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, care au acordat primul ajutor și au transportat răniții la spital.

Accident rutier grav în județul Argeș

Accidentul s-a produs într-o curbă, unde două autoturisme s-au ciocnit frontal, conform reprezentanților Poliției.

”Evenimentul rutier, în care au fost implicate două autovehicule, s-a produs pe Drumul Județean 504, la intrarea în localitatea argeșeană Popești. Primele date de la fața locului arată că două autovehicule s-au ciocnit frontal”, au declarat oficialii Poliției.

Impactul a fost atât de puternic încât una dintre victime a fost găsită inconștientă, în timp ce ceilalți șapte răniți, toți de sex masculin, erau conștienți. Echipele de intervenție au oferit asistență medicală la fața locului și au pregătit transportul acestora către unitățile medicale din zonă.

Intervenția echipajelor de urgență

La locul accidentului au ajuns mai multe ambulanțe, echipaje ale pompierilor, precum și autospeciale de descarcerare și de stingere.

”Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării, au identificat opt victime, dintre care una inconștientă. Celelalte șapte victime sunt de sex masculin, sunt conștiente”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș.

Intervenția promptă a echipajelor SMURD și SAJ a fost esențială pentru acordarea primului ajutor și pentru preluarea victimelor în condiții de siguranță. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona pe perioada intervenției și să respecte indicațiile polițiștilor care dirijează traficul.

Cercetări pentru stabilirea cauzelor

Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență continuă cercetările pentru a stabili modul în care s-a produs accidentul. Analiza urmează să includă măsurători la fața locului, verificarea autovehiculelor implicate și audieri ale martorilor prezenți la incident.

Autoritățile subliniază importanța respectării regulilor de circulație și a vitezei legale, mai ales pe drumurile județene cu curbe periculoase. Managementul rapid al situației și colaborarea între echipajele medicale și cele de poliție au fost cruciale pentru minimizarea consecințelor accidentului.

