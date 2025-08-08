Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 15:25
de Daoud Andra

Cui îi rămâne vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Reședința este evaluată la peste două milioane de euro

Social
Cui îi rămâne vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Reședința este evaluată la peste două milioane de euro
FOTO: Profimedia Images

După dispariția fostului președinte al României, Ion Iliescu, întrebarea care planează asupra opiniei publice este legată de moștenirea sa. Deși nu a fost niciodată cunoscut drept un om de afaceri sau un colecționar de bunuri de lux, averea lăsată în urmă de Iliescu nu este deloc una modestă. Cea mai valoroasă proprietate a sa rămâne, fără îndoială, vila din cartierul Primăverii – una dintre cele mai exclusiviste zone ale Capitalei. Însă, în mod neașteptat, imobilul nu va ajunge în posesia vreunui membru al familiei.

Vila, cumpărată cu o sumă modică

Vila situată în Primăverii a fost achiziționată de Ion Iliescu în 1996, într-un context care a stârnit numeroase controverse la vremea respectivă. Grație unei ordonanțe semnate de premierul de atunci, Nicolae Văcăroiu, fostul președinte a cumpărat reședința cu doar 7.000 de dolari – o sumă infimă, chiar și pentru standardele de atunci. Astăzi, însă, aceeași vilă este estimată la peste două milioane de euro, potrivit celor mai recente evaluări de pe piața imobiliară.

Contrar speculațiilor care au circulat de-a lungul anilor, Ion Iliescu nu a lăsat vila nici „fiului său adoptiv”, Mihai Bujor Sion, nici altor rude apropiate. Mihai Sion, diplomat de carieră și fost consilier în cadrul Cancelariei Prezidențiale, a fost crescut de familia Iliescu după moartea tragică a părinților săi. Deși apropierea dintre ei a fost una vizibilă, fostul președinte nu l-a adoptat niciodată oficial, preferând să-i fie mentor și sprijin în carieră.

Vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii

Persoana care ar moșteni imobilul

Potrivit surselor apropiate familiei, Ion și Nina Iliescu au decis cu ani în urmă ca imobilul din Primăverii să ajungă în posesia unui om care nu le-a fost rudă de sânge, dar și-a dovedit loialitatea. Este vorba despre un fost ofițer al Serviciului de Protecție și Pază (SPP), care le-a fost alături timp de decenii. Acesta a fost prezent atât în momentele de apogeu politic, cât și în clipele grele ale bătrâneții și ale retragerii din viața publică.

Gestul este considerat de apropiați drept o dovadă de recunoștință pentru discreția, fidelitatea și sprijinul constant oferit de fostul bodyguard. Pentru Ion Iliescu, acest om a devenit în timp mai mult decât un angajat al statului – a devenit un membru al familiei prin fapte, chiar dacă nu prin nume.

Astfel, vila din Primăverii, una dintre cele mai râvnite proprietăți din București, își va continua povestea în mâinile unui om care a ales să rămână în umbră, dar care a fost martor tăcut la decenii întregi de istorie. În ultimele zile, în contextul morții lui Ion Iliescu, bărbatul, pe nume Răzvan, s-a ocupat de toate detaliile organizatorice, înainte ca responsabilitatea să fie preluată de către autorități.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei