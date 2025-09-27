Filmul tragediei din Spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Când s-au luat primele măsuri: „Nu am văzut mănuşi sterile”

În Iași, cel mai mare spital pediatric din Moldova se confruntă cu una dintre cele mai mari tragedii medicale din ultimii ani. Șase copii, unii dintre ei nou-născuți, au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, într-un focar izbucnit la secția ATI a spitalului Sfânta Maria. Ancheta autorităților a scos la iveală întârzieri în raportarea cazurilor, acuzații grave din partea părinților și o lipsă de măsuri eficiente la timp.

Cronologia focarului și primele decese

Primele semne ale tragediei au apărut pe 7 septembrie, când un copil internat la ATI a fost diagnosticat cu bacteria. Pe 9 septembrie a urmat al doilea caz, iar două zile mai târziu și al treilea. Abia pe 13 septembrie s-a produs primul deces – un bebeluș de doar o lună. Cu toate acestea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a fost anunțată oficial abia pe 15 septembrie, după cum a declarat Cătălina Ionescu, directorul medical al spitalului:

„Pe data de 15 am informat DSP-ul privind această situație. Cu cele trei cazuri cumulative. În urma discuțiilor din zilele care au urmat s-a solicitat o aprofundare a anchetei epidemiologice, iar pe 19 am transmis DSP-ului un alt comunicat în care focarul era la această dată de cinci cazuri.”

Însă varianta oficială a Ministerului Sănătății este diferită. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a precizat că primele infectări au fost raportate abia pe 19 septembrie, când deja patru copii erau afectați.

Acuzații grave și mărturii ale părinților

În timp ce autoritățile își aruncă responsabilitatea, părinții copiilor decedați acuză lipsa măsurilor de protecție. Oana Ivașciuc, mama unei fetițe de 12 ani care a murit recent, susține că personalul medical nu respecta procedurile elementare:

„Pe data de 24 septembrie a avut control pe secția de ATI de la Sanepid. Până în ziua de 24 septembrie eu n-am văzut să folosească mănuși sterile când veneau în salon să ia analize copilului.”

Alți părinți confirmă că micuții lor au contractat bacteria abia după internare, în timp ce starea de sănătate se degrada brusc.

„Ea era, practic, deshidratată, am ajuns acolo pentru deshidratare. În primele trei zile noi am luat bacteria. Starea ei deodată s-a prăbușit”, a povestit o altă mamă îndurerată.

Reacția autorităților și sancțiunile aplicate

În fața scandalului, ministrul Sănătății a trimis corpul de control la Iași și a cerut un raport complet până marțea viitoare.

„Dacă raportul corpului de control va evidenția acest lucru, voi demite fără nicio problemă și fără nicio explicație șeful Direcției de Sănătate Publică din Iași și managerul unității sanitare”, a transmis Alexandru Rogobete.

Între timp, spitalul a primit o amendă de 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor privind infecțiile nosocomiale, iar epidemiologul instituției și un medic ATI au fost sancționați cu câte 10.000 de lei.

Președintele Nicușor Dan a reacționat la rândul său:

„Este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale.”

O tragedie în ciuda investițiilor recente

Paradoxal, spitalul Sfânta Maria din Iași fusese renovat complet în 2023, în urma unei investiții de peste 27 de milioane de euro. Cu toate acestea, focarul a evidențiat probleme majore de igienă și prevenție.

Profesorul Alexandru Rafila a explicat că bacteria Serratia marcescens este extrem de rezistentă și poate supraviețui în instalațiile sanitare:

„Problema legată de această bacterie este că ea este rezistentă în mediu. Se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie foarte bine curățate și dezinfectate cu produși pe bază de clor.”

Anchete în desfășurare și secția ATI închisă

Până acum, nouă copii au fost afectați de focar, iar șase dintre ei – cu vârste între 20 de zile și 12 ani – și-au pierdut viața. În prezent, secția ATI este închisă, iar personalul medical este testat pentru a se stabili dacă există purtători ai bacteriei.

Cazul este investigat atât de Ministerul Sănătății, cât și de Colegiul Medicilor, iar noi protocoale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale sunt în pregătire.