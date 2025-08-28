Femeie din Iași, jefuită în timp ce era pe masa de operație. Cum a reușit hoțul să fure mii de lei și bijuteriile pacientei fără să fie oprit de niciun angajat al Spitalului „Sfântul Spiridon”

O pacientă internată la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași a rămas fără bani și bijuterii chiar în timp ce era supusă unei intervenții chirurgicale. În timp ce femeia se afla pe masa de operație, un individ a intrat în salonul acesteia, s-a dat drept fiul pacientei și a furat din geantă suma de 3.500 de lei, un lănțișor de aur, dar și acte de identitate și carduri bancare. Incidentul a scos la iveală probleme legate de securitatea din spital, după ce hoțul a putut circula nestingherit printre pacienți.

Hoțul s-a dat drept fiul pacientei

Incidentul s-a petrecut la secția de chirurgie a spitalului. Martorii spun că bărbatul, care avea în jur de 25 de ani și purta un ghiozdan, s-a prezentat drept fiul pacientei aflate la operație. Profitând de lipsa acesteia, a intrat în salon și a pus mâna pe geantă.

În portofelul femeii se aflau 3.500 de lei, carduri bancare și acte de identitate. Pe lângă bani, hoțul a luat și un lănțișor de aur. Totul s-a întâmplat rapid, iar nimeni nu a bănuit că tânărul nu avea legătură cu pacienta

Suspiciuni privind complicități din interior

Unele persoane aflate în spital în momentul furtului spun că tânărul ar fi acționat „la pont”. Această ipoteză ridică semne de întrebare în legătură cu modul în care individul a știut exact ce și unde să caute.

Există suspiciuni că acesta ar fi putut primi informații chiar din interior, de la persoane care aveau acces la date despre pacienți și bunurile lor. În astfel de cazuri, responsabilitatea revine nu doar autorului furtului, ci și angajaților care nu au observat nimic suspect.

Poliția verifică imaginile de supraveghere

Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să îl identifice pe autor. „În acest moment sunt analizate imaginile de pe camerele de supraveghere ale unității medicale”, au transmis reprezentanții anchetei.

Nu este un caz izolat

Furturile din spitalele ieșene nu sunt un fenomen nou. Anul trecut, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iași, doi pacienți au fost jefuiți în timp ce se aflau în sala de operație. Și atunci, hoții au profitat de lipsa aparținătorilor și de lipsa de vigilență a angajaților.

Astfel de cazuri pun sub semnul întrebării siguranța pacienților internați, care sunt obligați să își lase bunurile nesupravegheate atunci când merg la tratamente sau operații.

Mulți aparținători se întreabă acum cum este posibil ca o persoană necunoscută să intre fără probleme în saloane și să plece cu obiecte de valoare fără să fie verificată.