Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 14:26
de Diana Dumitrache

Noi detalii despre medicul şi fiul de 13 ani care au murit pe Lacul Snagov, în timpul furtunii. Cei doi ieşiseră cu un caiac pentru a face mişcare

Noi detalii despre medicul şi fiul de 13 ani care au murit pe Lacul Snagov, în timpul furtunii. Cei doi ieşiseră cu un caiac pentru a face mişcare
Au fost mobilizate echipaje complexe de intervenție pentru găsirea celor doi bărbaţi (Sursa foto: IGSU)

Trei persoane și-au pierdut viața și alte patru au fost rănite în urma furtunilor violente de vineri seară, au anunțat sâmbătă dimineață reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Furtunile au facut ravagii vineri seară

Aceștia au precizat că pompierii au intervenit în 78 de localități din 18 județe și în municipiul București pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea a peste 240 de copaci doborâți de vânt, care au avariat 73 de autoturisme.

Conform bilanțului prezentat de IGSU, fenomenele hidrometeorologice au produs pagube în județele: Argeș, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și în municipiul București.

Pompierii au intervenit pentru:

  • evacuarea apei din 4 curți, o anexă gospodărească, 44 de beciuri/subsoluri și de pe o stradă;
  • îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la acoperișurile a 11 imobile;
  • degajarea a 241 de copaci și 9 stâlpi de electricitate căzuți.

Victimele raportate

Potrivit IGSU, au fost înregistrate șapte victime, dintre care trei persoane decedate și patru rănite:

  • Argeș: o persoană decedată după ce acoperișul unui imobil din localitatea Lucieni s-a prăbușit peste trei persoane. Două dintre victime au fost transportate la spital, conștiente, cu traumatisme, iar a treia nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
  • Prahova: o persoană rănită, după ce acoperișul unui imobil din localitatea Negoiești s-a prăbușit peste ea. Victima a fost transportată la spital, conștientă.
  • București, Sectorul 4: o persoană lovită de un copac prăbușit pe trotuar, transportată la spital, conștientă, cu traumatisme.
  • Ilfov, Snagov: două persoane decedate după ce ambarcațiunea lor s-a răsturnat pe lac, în timpul furtunii.

În total, victimele raportate sunt: 3 decedați (1 în Argeș, 2 în Ilfov) și 4 răniți (2 în Argeș, 1 în Prahova, 1 în București).

Probleme de trafic și avertizări RO-Alert

Totodată, circulația rutieră a fost afectată pe DN7, în județul Vâlcea, din cauza acumulărilor de apă și aluviuni pe carosabil.

Pentru informarea și protecția populației, au fost emise 19 mesaje RO-Alert în 14 județe și în București, au mai precizat reprezentanții IGSU.

Tragedie pe lacul Snagov: un medic și fiul său, victime ale furtunii violente

Pompierii au fost solicitați în noaptea de vineri spre sâmbătă să intervină pentru căutarea a două persoane surprinse de furtuna violentă de vineri seară, a transmis ISU București-Ilfov. Victimele sunt un medic și fiul său de 13 ani, care ieşiseră să se relaxeze. Din păcate, totul s-a terminat tragic pentru cei doi.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a confirmat că cei doi au murit pe lacul Snagov, după ce ambarcațiunea lor a fost răsturnată de vântul puternic. Șeful DSU, Raed Arafat, a făcut apel la populație să respecte avertizările transmise prin RO-ALERT și să se adăpostească imediat în zone sigure atunci când sunt emise astfel de mesaje.

La fața locului au fost mobilizate echipaje complexe de intervenție: scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă tractată de o autospecială de stingere, un punct de comandă mobil și două echipaje de prim ajutor.

Bărbatul a fost găsit primul și scos din apă. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze timp de zeci de minute, însă în final a fost declarat decesul. Căutările au continuat toată noaptea pentru localizarea copilului. După mai multe ore de misiune, trupul fără viață al minorului a fost descoperit de pompieri.

