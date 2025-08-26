Google întărește protecția antifurt pe Android: Identity Check devine mai strict și mai sigur

Google pregătește o schimbare majoră în modul în care telefoanele cu Android se apără împotriva furtului. Odată cu lansarea Android 16, funcția Identity Check, introdusă ca răspuns la protecția antifurt disponibilă pe iPhone, este extinsă și îmbunătățită astfel încât să îți ofere un nivel suplimentar de siguranță. Noua versiune va fi disponibilă pe toate dispozitivele cu Android 16 începând din decembrie 2025, dar poate fi testată deja în varianta beta Android 16 QPR2.

Cum funcționează noul sistem de protecție

Scopul principal al mecanismului Identity Check este să reducă riscul ca datele tale personale să ajungă pe mâna unui hoț, chiar dacă acesta reușește să îți afle codul PIN. Sistemul detectează un comportament anormal al dispozitivului – de exemplu, dacă telefonul îți este smuls din mână și folosit brusc într-o altă locație, sau dacă cineva încearcă să îl acceseze în timp ce ești urmărit.

În astfel de situații, Android activează un mod de securitate strict: toate aplicațiile care au setată autentificarea biometrică pot fi accesate doar prin amprentă sau recunoaștere facială, fără a mai permite folosirea PIN-ului ca alternativă. Practic, dacă hoțul îți știe codul PIN, acesta devine inutil în afara „zonelor de încredere”.

Această schimbare închide una dintre cele mai exploatate portițe de infractori: momentul în care îți deblochezi telefonul în transportul public sau pe stradă, iar cineva îți observă PIN-ul și apoi îți smulge dispozitivul. Cu noul protocol, chiar dacă îți ia telefonul, accesul la aplicațiile bancare, la email sau la alte servicii sensibile este mult mai dificil.

Rolul locațiilor de încredere și al senzorilor din telefon

Un element cheie al funcției Identity Check este monitorizarea locațiilor și a mișcărilor dispozitivului. Android folosește accelerometrul pentru a detecta mișcări bruște, cum ar fi fuga cu telefonul, dar și GPS-ul pentru a stabili dacă aparatul se află într-o zonă de încredere, precum locuința sau biroul tău.

Dacă sistemul detectează că telefonul se află într-un loc neobișnuit sau într-un context suspect, el dezactivează automat metodele de deblocare prin PIN, parolă sau model. Astfel, aplicațiile critice – în special cele de home banking sau gestionare a datelor – vor accepta exclusiv autentificarea biometrică.

Această abordare nu doar că face accesul mai greu pentru hoți, dar îți și oferă un control mai mare asupra securității. Poți configura manual locațiile de încredere și poți activa opțiunea din meniul Settings, sau prin ghidul interactiv de securizare pe care Google îl oferă atunci când configurezi pentru prima dată dispozitivul.

În lipsa acestor setări, funcția nu își atinge potențialul maxim, așa că este esențial să te asiguri că ai bifat opțiunile corecte pentru a beneficia de protecția completă.

Când va fi disponibilă protecția extinsă

Noua interpretare a sistemului Identity Check este implementată deja în versiunea beta Android 16 QPR2 și va fi lansată oficial pentru toți utilizatorii în decembrie 2025. Google vrea ca această actualizare să devină standard pentru toate dispozitivele cu Android 16, oferind astfel o protecție antifurt comparabilă – și chiar mai strictă – decât cea de pe iPhone.

Această evoluție arată că Google tratează cu seriozitate problema furtului de telefoane și a accesului neautorizat la date personale. În ultimii ani, cazurile în care hoții urmăresc victimele pentru a le fura codul PIN au devenit tot mai frecvente, iar acest nou sistem promite să facă aceste tactici inutile.

Pentru tine, această schimbare înseamnă că vei avea un nivel suplimentar de protecție, dar doar dacă îți faci timp să activezi setările corespunzătoare. Autentificarea biometrică devine regula, nu excepția, ceea ce îți garantează o siguranță mai mare atunci când telefonul ajunge în mâini greșite.

Google ridică standardul de securitate pe Android prin întărirea funcției Identity Check. Noua versiune transformă protecția antifurt într-un mecanism inteligent, capabil să detecteze comportamente suspecte și să îți blindeze datele prin autentificare biometrică.

Această schimbare îți oferă liniștea că, și în cazul nefericit al unui furt, șansele ca informațiile tale personale să fie compromise sunt mult mai mici. Totuși, protecția completă depinde de tine: trebuie să îți configurezi telefonul și să activezi funcțiile puse la dispoziție. În decembrie 2025, odată cu lansarea pe scară largă a Android 16, această funcție va deveni parte integrantă a experienței Android, ajutându-te să îți păstrezi datele în siguranță chiar și în cele mai dificile situații.