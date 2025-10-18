Ultima ora
Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările. Ce poți face mai nou

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările. Ce poți face mai nou
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Noua opțiune lansată de Facebook promite să scoată la lumină „comorile” ascunse din galeria telefonului și să le transforme în colaje, clipuri și editări gata de distribuit, fără ca tu să pierzi timp cu aplicații de editare. Cu acordul tău, platforma îți sugerează fotografii și filmări memorabile și îți propune versiuni îmbunătățite, pe care le poți salva sau posta pe Facebook și Messenger.

Important de știut este că funcția este opțională (opt-in) și nu publică nimic în mod automat. Sugestiile sunt vizibile doar pentru tine, iar tu decizi ce păstrezi, ce editezi și cui arăți rezultatul. Scopul declarat: să facă mai ușoară rememorarea momentelor bune, fără bătăi de cap cu selecția sau montajul.

Cum funcționează și la ce te ajută

După activare, Facebook analizează cu ajutorul inteligenței artificiale conținutul din camera roll și evidențiază „pietrele prețioase” care tind să se piardă printre capturi de ecran, chitanțe sau cadre trase în grabă. Din aceste materiale îți generează propuneri de colaje, clipuri scurte și editări creative care scot în evidență oamenii, locurile sau momentele din imagini.

Ideea este să elimine senzația că „nu ai nimic share-worthy” sau că îți lipsește timpul pentru a crea ceva special. Platforma face munca de selecție și „aranjare”, iar tu rămâi cu partea plăcută: alegerea versiunii preferate și distribuirea către prieteni și familie. Nu ai nevoie de abilități de design sau montaj; sugestiile vin gata de folosit în Stories și în Feed.

Facebook Meta fotografii

După activare, Facebook folosește AI pentru a analiza camera roll și a genera automat sugestii private de colaje, clipuri și editări. (Foto: Meta)

Confidențialitate și control: decizia rămâne la tine

Toate recomandările rămân private până când hotărăști să le publici. Meta subliniază că nu folosește conținutul din camera roll pentru a „antrena” sistemele de inteligență artificială, cu excepția situațiilor în care alegi să editezi explicit acel conținut cu instrumentele AI sau să-l distribui. Poți opri oricând funcția din setările dedicate pentru camera roll din aplicația Facebook.

În plus, recomandările nu înlocuiesc preferințele tale de public; ele doar scurtează drumul de la „am niște poze drăguțe” până la „am o postare reușită”. Controlezi fiecare pas: ce intră în colaj, ce rămâne în telefon, cui arăți rezultatul și când îl publici.

Unde este disponibilă și cum o găsești

Opțiunea este disponibilă acum pentru utilizatorii din Statele Unite și Canada, urmând ca testele să se extindă și în alte țări în lunile următoare. Recomandările apar în mod curent în Stories și în Feed, însă poți descoperi mai multe propuneri și în secțiunea Memories (marcajul „Amintiri” din Facebook), unde platforma îți afișează conținut ușor de postat.

Dacă nu e pe gustul tău, o poți dezactiva complet sau poți ajusta setările din aplicație. Dacă îți place, o lași să lucreze „în fundal” pentru tine: alege momentele cele mai reușite, primește colaje și clipuri gata de distribuit și păstrează controlul deplin asupra butonului „Publică”. În esență, funcția promite mai puțin timp petrecut la editat și mai mult timp dedicat poveștilor care merită văzute.

