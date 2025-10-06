Ultima ora
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
06 oct. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Cum vezi doar postările de la prieteni pe Facebook, scapi de ”sponsorizate” și revii la fluxul de conținut care te interesează

TUTORIAL
Cum vezi doar postările de la prieteni pe Facebook, scapi de ”sponsorizate” și revii la fluxul de conținut care te interesează
Facebook cum ar fi trebuit să fie / Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Dacă ai senzația că ți-au dispărut prietenii din feed, nu ți se pare. În ultimii ani, Facebook a împins tot mai mult către clipuri scurte, recomandări și conținut din pagini. Meta începe să întoarcă roata: lansează treptat un tab dedicat, numit Prieteni, în care vezi strict ce publică oamenii din lista ta. Pentru moment, tabul se activează întâi în Statele Unite și Canada, iar apoi ajunge în alte regiuni. Până când apare local, poți obține aproape același rezultat cu Fluxuri > Prieteni, direct în aplicație.

Important de știut din start: în tabul Prieteni vezi exclusiv conținut de la prietenii tăi (postări, stories, reel-uri, aniversări). Totuși, reclamele pot apărea în continuare la nivel de platformă, deci nu te aștepta la zero „sponsorizate”. Scopul real al tabului este să elimine recomandările și amestecul cu pagini sau grupuri, nu să dezactiveze publicitatea.

Ce este tabul prieteni și cum îl folosești

Tabul Prieteni adună într-un singur loc tot ce publică oamenii din lista ta: postări, stories, reel-uri, plus cererile de prietenie și zilele de naștere. Îl accesezi din bara de navigare a ecranului Acasă sau, dacă nu îl vezi acolo încă, din zona de Bookmarks a aplicației. În momentul în care devine disponibil pe contul tău, îl poți fixa pe bara de jos ca să fie la un tap distanță.

În utilizare, experiența seamănă cu Facebook-ul „clasic”: derulezi doar prin ce distribuie prietenii, fără valul de recomandări din Home. Dacă urmărești multe pagini, acestea nu-ți mai îneacă fluxul în Prieteni, iar interacțiunile tale cu cercul apropiat devin din nou vizibile. E util mai ales dacă vrei să reduci timpul petrecut în feeduri care te scot din rutină și să revii la oamenii care chiar contează pentru tine.

Facebook ascunde fluxul de postări de la prieteni

Facebook ascunde fluxul de postări de la prieteni / foto: Playtech

Cum fixezi tabul prieteni pe bara de navigare

Când tabul apare pe contul tău, îl poți ancora în bara de jos astfel: intri în Acasă, atingi poza de profil, apoi Settings & Privacy, Settings, Tab bar. Alegi să personalizezi bara, selectezi Prieteni și îl fixezi. De aici poți reordona pozițiile taburilor ca să îți fie la îndemână. Dacă tabul dispare din bară, îl găsești oricând în Bookmarks și îl poți fixa din nou.

Dacă folosești aplicația pe mai multe telefoane, verifică după logare că tabul rămâne fixat. Ordinea taburilor este o setare pe dispozitiv, nu pe cont, așa că s-ar putea să fie nevoie să refaci pașii pe fiecare telefon.

Ce faci dacă nu ai încă tabul prieteni în românia

Ai deja alternativa din aplicație: Meniu > Fluxuri > Prieteni. În acest ecran vezi doar postările prietenilor, separate clar de Toate, Favorite, Grupuri sau Pagini. Ca să ajungi mai repede aici, adaugă Fluxuri în scurtături: din Meniu atingi pictograma Fluxuri și opțiunea de adăugare la scurtături, apoi o pui la îndemână pe prima pagină de Meniu.

Pentru un feed și mai curat, adaugi în Favorite persoanele ale căror postări vrei să le vezi primele, dai Unfollow paginilor care îți aglomerează feedul, ascunzi conținutul sugerat care nu te interesează și folosești opțiunea Vezi mai puțin pentru topicurile pe care nu vrei să le tot primești. Nu te ajută să raportezi conținut legitim doar ca să „dispară”; mai eficient este să ajustezi preferințele și să dai Unfollow fără a șterge prieteni sau a ieși din grupuri.

Poți scăpa complet de „sponsorizate”

Nu poți dezactiva reclamele pe Facebook. Ce poți face este să reduci disconfortul: marchezi anunțurile irelevante cu Ascunde anunțul sau De ce văd această reclamă, limitezi categoriile sensibile din setările de publicitate și consumi preponderent prin Prieteni sau Fluxuri > Prieteni, unde nu mai ești întrerupt de recomandări de la pagini sau conturi necunoscute.

Dacă vrei o experiență coerentă „doar prieteni”, obișnuiește-te să deschizi tabul Prieteni sau Fluxuri > Prieteni, nu Home. În Home algoritmul va continua să amestece recomandări, iar asta nu se schimbă dintr-o bifă.

Cum faci un buton pentru postările prietenilor

Cum faci un buton pentru postările prietenilor

