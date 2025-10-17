Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă

Facebook (Meta) anunță că aplicația Messenger pentru desktop nu va mai putea fi folosită după 15 decembrie. Utilizatorii, inclusiv din România, care deschid aplicația vor fi redirecționați către aplicația Facebook pentru desktop (interfața echivalentă versiunii web de pe facebook.com). Notificările privind retragerea au început deja să apară în aplicație.

Ce se întâmplă după eliminarea aplicației de desktop

După 15 decembrie, lansarea Messenger pe desktop va deschide aplicația Facebook pentru desktop, nu mesageria separată. Meta precizează că utilizatorii vor mai putea folosi „Messenger pentru Windows” încă 60 de zile din momentul în care primesc notificarea de retragere, după care aplicația devine complet indisponibilă. Recomandarea oficială este dezinstalarea acesteia, întrucât nu va mai avea utilitate.

Pentru cei care preferau mesageria izolată de feed-ul Facebook, tranziția înseamnă că zona de chat va fi accesată din aplicația principală sau direct din web, la facebook.com, cu aceeași funcționalitate de bază.

Cum îți păstrezi istoricul conversațiilor

Meta precizează că istoricul conversațiilor poate fi salvat și păstrat pe toate platformele, cu o condiție importantă: dacă nu ai activat „stocarea securizată” (Secure Storage) în Messenger, trebuie să o activezi înainte de retragere și să configurezi un cod PIN, direct din aplicația de desktop. După trecerea pe varianta web (facebook.com), conversațiile vor fi disponibile pe toate dispozitivele conectate pe același cont.

Dacă ai deja stocarea securizată activă, nu sunt necesari pași suplimentari; istoricul va fi accesibil în continuare din aplicațiile Messenger de mobil și din interfața web.

De ce se face schimbarea și ce alternative ai

Meta nu detaliază motivele, însă mutarea reduce întreținerea unei aplicații dedicate doar pentru chat pe desktop. În practică, utilizatorii pot continua să folosească Messenger din: aplicația Facebook pentru desktop, interfața web (facebook.com) sau aplicațiile mobile Messenger (Android/iOS). Funcțiile uzuale – mesaje, atașamente, apeluri – rămân disponibile din aceste puncte de acces.

Pe scurt: verifică notificarea de retragere, activează stocarea securizată și setează PIN-ul dacă nu ai făcut-o deja, apoi pregătește-te să folosești chat-ul din aplicația Facebook pentru desktop sau din browser. În rest, experiența de mesagerie rămâne la îndemână, doar că nu va mai exista aplicația separată Messenger pentru Windows după fereastra de 60 de zile.