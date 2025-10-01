Ultima ora
Cum să postezi anonim într-un grup de Facebook? Trucuri care te ajută să rămâi ascuns pe rețeaua de socializare
01 oct. 2025
de Iulia Kelt

Facebook rămâne una dintre cele mai populare rețele sociale, iar grupurile au devenit adevărate comunități online unde utilizatorii discută despre subiecte comune.

Uneori, însă, există situații în care vrei să împărtășești o întrebare sau o experiență fără a-ți afișa numele public. Pentru astfel de cazuri, platforma a introdus opțiunea de postare anonimă.

Ce trebuie să știi despre postările anonime

Funcția de postare anonimă nu este disponibilă în toate grupurile. Administratorul trebuie să o activeze în setările grupului pentru ca membrii să o poată folosi.

Chiar dacă alegi să postezi anonim, trebuie să știi că numele tău rămâne vizibil pentru administratori, moderatori și echipa Facebook, ceea ce înseamnă că doar ceilalți membri ai grupului nu vor vedea identitatea ta.

Un alt aspect important este că postările anonime nu apar instantaneu pe pagină. Ele trebuie aprobate mai întâi de un administrator sau moderator, pentru a preveni abuzurile sau conținutul nepotrivit.

Cum să creezi o postare anonimă pe Facebook

Pașii sunt simpli și pot fi urmați de pe orice dispozitiv compatibil cu Facebook, fie computer cu Windows, Mac sau Linux, fie smartphone Android sau iPhone.

  1. Intră pe site-ul sau aplicația Facebook și mergi la secțiunea Groups (Grupuri).
  2. Selectează grupul unde vrei să postezi.
  3. Sub căsuța de redactare a unui mesaj nou, caută opțiunea Anonymous Post (Postare anonimă). Dacă aceasta nu apare, înseamnă că grupul nu are funcția activată.
  4. Alege „Creează postare anonimă” și scrie mesajul dorit.
  5. La final, apasă pe Submit (Trimite). Postarea va fi trimisă spre aprobare.

După ce un administrator validează conținutul, acesta va fi publicat în grup fără ca numele tău să fie afișat pentru ceilalți membri.

Cum activezi opțiunea, dacă ești administrator

Dacă deții un grup și vrei să le oferi membrilor posibilitatea de a posta anonim, urmează acești pași:

  1. Accesează Group Settings (Setările grupului) din meniul de administrare.
  2. Mergi la secțiunea Manage Discussion (Gestionare discuții).
  3. Activează opțiunea Anonymous Participation (Participare anonimă).

Aceasta poate fi dezactivată oricând, în funcție de politica și nevoile comunității.

Funcția de postare anonimă pe Facebook este utilă pentru întrebări sensibile, confesiuni sau situații în care discreția este necesară.

Totuși, transparența rămâne parțială, întrucât identitatea este vizibilă pentru moderatori și pentru Facebook. Opțiunea contribuie la crearea unor comunități online mai sigure, în care utilizatorii se pot exprima liber, păstrându-și în același timp intimitatea.

