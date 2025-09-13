Ultima ora
Extindere casă fără autorizație. Când ai voie să construiești ceva pe propriul teren

ACTUALITATE
Extindere casă fără autorizație. Când ai voie să construiești ceva pe propriul teren
Ce spune legea despre autorizația de construire (Foto: Profimedia)

Construirea sau extinderea unei case este un pas important pentru orice proprietar. Totuși, legislația din România prevede reguli stricte în ceea ce privește lucrările de construcție. Mulți se întreabă dacă pot construi sau extinde o locuință pe propriul teren fără autorizație. Răspunsul depinde de tipul lucrării și de cadrul legal aplicabil.

Ce spune legea despre autorizația de construire

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, orice construcție nouă, extindere, modificare sau schimbare de destinație necesită o autorizație eliberată de primărie. Aceasta se obține în baza unui certificat de urbanism, a planurilor tehnice și a avizelor necesare.

Executarea de lucrări fără autorizație poate duce la amenzi considerabile, dar și la obligația de a demola ceea ce s-a construit ilegal.

Amendă de 100.000 de lei pentru construcții din curtea ta, pe terenul tău. Ce poți face fără autorizație de construire, ce se lasă cu sancțiuni
Ce pățești dacă nu îți plătești taxele, impozitele și amenzile de orice fel în România. Rămâi fără permis de conducere, autorizație de construire și nu numai

Când nu ai nevoie de autorizație

Există însă și excepții. Conform legii, nu este necesară autorizația de construire pentru:

  • reparații și lucrări de întreținere curentă la clădirile existente (ex.: zugrăveli interioare, înlocuirea pardoselii, reparații acoperiș fără schimbarea formei);
  • împrejmuiri provizorii sau garduri de mici dimensiuni;
  • construcții provizorii de șantier;
  • montarea de rulote sau chioșcuri mobile;
  • lucrări care nu modifică structura de rezistență și aspectul arhitectural al clădirii.

Așadar, dacă vrei doar să repari sau să renovezi casa, nu ai nevoie de autorizație. Dar dacă dorești să adaugi o cameră, o mansardă sau o anexă, aceasta se consideră extindere și necesită aprobarea autorităților.

Riscurile construirii fără autorizație

Ignorarea legislației poate avea consecințe serioase. Inspectoratul de Stat în Construcții și Poliția Locală pot aplica amenzi între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate. Mai mult, instanța poate dispune demolarea construcției realizate ilegal.

Cu alte cuvinte, pe propriul teren poți construi doar lucrări minore, de reparații sau amenajări simple, fără autorizație. Însă pentru orice extindere sau construcție nouă, autorizația este obligatorie. Înainte de a începe proiectul, este recomandat să consulți primăria și să obții toate documentele necesare, pentru a evita amenzi sau chiar demolări.

