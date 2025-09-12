Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 21:48
de Vieriu Ionut

Ce se întâmplă dacă vecinul construiește ilegal lângă gardul tău. Ce măsuri legale poți lua

Justiție
Ce se întâmplă dacă vecinul construiește ilegal lângă gardul tău. Ce măsuri legale poți lua
Ce prevede legea 2025 despre construcțiile ilegale lângă gardul tău

Mulţi proprietari de case se confruntă cu situaţii în care vecinul începe să construiască foarte aproape de limita proprietăţii sau chiar peste granița despărţitoare, fără autorizaţie sau fără a respecta prevederile legale în vigoare. Aceste situaţii generează conflicte ce pot escalada rapid dacă nu se cunosc drepturile civile şi procedurile legale disponibile.

Ce prevederi legale stabilesc distanţele şi limitele

Art. 612 din Noul Cod Civil (2024/2025) prevede că orice construcţii, lucrări sau plantaţii trebuie să respecte o distanţă minimă de 60 de centimetri faţă de linia de hotar, dacă nu există reglementări speciale sau acord scris între vecini.

Regulamentele locale de urbanism pot impune distanţe mai mari faţă de hotar şi norme suplimentare; dacă acestea există, ele au prioritate faţă de minimul legal stabilit de Codul Civil.

Vezi și:
La ce distanţă faţă de curtea vecinului poţi avea ferestre? Ghid pentru construcţiile noi
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții

Ce înseamnă construcţie ilegală lângă gard

“Construcţie ilegală” se referă la:

  • lucrări ridicate fără autorizaţie de construire sau fără respectarea acesteia;
  • lucrări care încalcă limitele de proprietate sau distanţele legale faţă de gard / hotar;
  • construcţii care contravin regulilor de urbanism locale sau reglementărilor zonei;
  • lucrări care provoacă prejudicii directe proprietăţii tale (umbrire, infiltraţii, umiditate, pierdere de lumină etc.).

Care sunt drepturile tale și ce măsuri poți lua

Verificarea documentelor

Ceruţi primăriei autorizaţia de construire a vecinului; autorizaţiile şi anexele lor sunt acte publice conform Legii 50/1991 actualizată. Poţi solicita copii şi verifici dacă autorizaţia respectă reglementările de urbanism şi Codul Civil.

Somarea vecinului în scris

Dacă determini că construcţia vecinului este ilegală (fără autorizaţie sau nu respectă distanţele legale), îl poţi notifica oficial să înceteze lucrarea sau să o remedieze. Scrisoarea poate servi ca probă în instanţă.

Sesizarea autorităţilor

Poliția locală, serviciul de urbanism al primăriei, inspectoratul de construcţii pot fi contactate pentru a verifica situaţia. Ei pot emite avertismente sau pot cere oprirea lucrărilor ilegale.

Acţiune în instanţă civilă

Dacă vecinul nu cooperează, poţi formula o acţiune în instanţă pentru desfiinţarea construcţiei, pentru restabilirea dreptului de proprietate, pentru daune dacă proprietatea ta e afectată (ex: fisuri, infiltraţii).

Autorizare notarială de comun acord

Dacă vecinul și tu ajungeţi la înţelegere, puteţi încheia un acord autentic notarial pentru a permite derogări de la distanţele standard. Fără un astfel de acord, legea impune respectarea distanţelor minime.

Ce nu poţi face

Nu ai voie să demolezi singur construcţia fără decizie judecătorească, chiar dacă este ilegală sau construită peste hotar; acest gest ar putea constitui distrugere de proprietate.

Nu poţi să invoci un regulament care nu există sau care nu a fost adoptat legal pentru zona ta; regulamentul local de urbanism trebuie să fie în vigoare și aplicabil.

Exemplu-concret

Să considerăm că vecinul a construit o magazie sau un zid la mai puţin de 60 cm de hotar, fără autorizaţie. Tu observi fisuri, umezeală ori alte probleme la proprietatea ta. Paşii logici de urmat ar fi:

  • verifici titlurile de proprietate și hotarele în cartea funciară sau printr-un expert topograf;
  • soliciţi autorizaţia de construire de la primărie;
  • dacă nu există sau este neconformă, trimiţi o somaţie vecinului;
  • dacă nu urmează somaţia, sesizezi autoritatea de urbanism sau inspectoratul de construcţii și dacă problema persistă, ajuţi procesul în
  • instanţă civilă pentru desfiinţarea construcţiei şi eventual daune.

Dacă un vecin construiește ilegal lângă gardul sau hotarul tău, ai la dispoziţie numeroase drepturi şi căi legale pentru a te proteja: reglementările Codului Civil, Legii 50/1991 privind autorizarea construcțiilor, regulamentele locale de urbanism. Este important să acţionezi în mod documentat, să colectezi probe și să urmezi procedurile legale, pentru a-ți proteja proprietatea și siguranța.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

Ce reprezintă de fapt procentul de ploaie din aplicația meteo. Ai interpretat greșit tot timpul prognozele de pe telefonul mobil
Recomandări
Alimentele care se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Vine un nou val de scumpiri în supermarketuri
Alimentele care se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Vine un nou val de scumpiri în supermarketuri
Tentativă de crimă ca în filme la Buzău: un bărbat și-a otrăvit fostul socru și i-a tăiat frânele la mașină
Tentativă de crimă ca în filme la Buzău: un bărbat și-a otrăvit fostul socru și i-a tăiat frânele la mașină
Cât e punctul de pensie în Germania. Câți bani încasează o româncă după ce a lucrat 40 de ani ca tehnician dentar: “Asta e realitatea”
Cât e punctul de pensie în Germania. Câți bani încasează o româncă după ce a lucrat 40 de ani ca tehnician dentar: “Asta e realitatea”
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit
Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit
Cele mai spectaculoase fotografii astronomice ale anului 2025: premiile ZWO Astronomy Photographer of the Year
Cele mai spectaculoase fotografii astronomice ale anului 2025: premiile ZWO Astronomy Photographer of the Year
Județele care intră sub cod galben de furtuni, avertizare valabilă până sâmbătă, 13 septembrie, ora 2:00
Județele care intră sub cod galben de furtuni, avertizare valabilă până sâmbătă, 13 septembrie, ora 2:00
Revista presei
Adevarul
Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce trebuie să urmărești atunci când îți alegi pantofii cu toc perfecți? 5 aspecte esențiale (P)
Playtech Știri
Cum să păstrezi semințele de roșii ca să le poți planta anul viitor. Trucuri pentru o recoltă mai bogată
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 septembrie 2025. Zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...