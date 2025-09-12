Ce se întâmplă dacă vecinul construiește ilegal lângă gardul tău. Ce măsuri legale poți lua

Mulţi proprietari de case se confruntă cu situaţii în care vecinul începe să construiască foarte aproape de limita proprietăţii sau chiar peste granița despărţitoare, fără autorizaţie sau fără a respecta prevederile legale în vigoare. Aceste situaţii generează conflicte ce pot escalada rapid dacă nu se cunosc drepturile civile şi procedurile legale disponibile.

Ce prevederi legale stabilesc distanţele şi limitele

Art. 612 din Noul Cod Civil (2024/2025) prevede că orice construcţii, lucrări sau plantaţii trebuie să respecte o distanţă minimă de 60 de centimetri faţă de linia de hotar, dacă nu există reglementări speciale sau acord scris între vecini.

Regulamentele locale de urbanism pot impune distanţe mai mari faţă de hotar şi norme suplimentare; dacă acestea există, ele au prioritate faţă de minimul legal stabilit de Codul Civil.

Ce înseamnă construcţie ilegală lângă gard

“Construcţie ilegală” se referă la:

lucrări ridicate fără autorizaţie de construire sau fără respectarea acesteia;

lucrări care încalcă limitele de proprietate sau distanţele legale faţă de gard / hotar;

construcţii care contravin regulilor de urbanism locale sau reglementărilor zonei;

lucrări care provoacă prejudicii directe proprietăţii tale (umbrire, infiltraţii, umiditate, pierdere de lumină etc.).

Care sunt drepturile tale și ce măsuri poți lua

Verificarea documentelor

Ceruţi primăriei autorizaţia de construire a vecinului; autorizaţiile şi anexele lor sunt acte publice conform Legii 50/1991 actualizată. Poţi solicita copii şi verifici dacă autorizaţia respectă reglementările de urbanism şi Codul Civil.

Somarea vecinului în scris

Dacă determini că construcţia vecinului este ilegală (fără autorizaţie sau nu respectă distanţele legale), îl poţi notifica oficial să înceteze lucrarea sau să o remedieze. Scrisoarea poate servi ca probă în instanţă.

Sesizarea autorităţilor

Poliția locală, serviciul de urbanism al primăriei, inspectoratul de construcţii pot fi contactate pentru a verifica situaţia. Ei pot emite avertismente sau pot cere oprirea lucrărilor ilegale.

Acţiune în instanţă civilă

Dacă vecinul nu cooperează, poţi formula o acţiune în instanţă pentru desfiinţarea construcţiei, pentru restabilirea dreptului de proprietate, pentru daune dacă proprietatea ta e afectată (ex: fisuri, infiltraţii).

Autorizare notarială de comun acord

Dacă vecinul și tu ajungeţi la înţelegere, puteţi încheia un acord autentic notarial pentru a permite derogări de la distanţele standard. Fără un astfel de acord, legea impune respectarea distanţelor minime.

Ce nu poţi face

Nu ai voie să demolezi singur construcţia fără decizie judecătorească, chiar dacă este ilegală sau construită peste hotar; acest gest ar putea constitui distrugere de proprietate.

Nu poţi să invoci un regulament care nu există sau care nu a fost adoptat legal pentru zona ta; regulamentul local de urbanism trebuie să fie în vigoare și aplicabil.

Exemplu-concret

Să considerăm că vecinul a construit o magazie sau un zid la mai puţin de 60 cm de hotar, fără autorizaţie. Tu observi fisuri, umezeală ori alte probleme la proprietatea ta. Paşii logici de urmat ar fi:

verifici titlurile de proprietate și hotarele în cartea funciară sau printr-un expert topograf;

soliciţi autorizaţia de construire de la primărie;

dacă nu există sau este neconformă, trimiţi o somaţie vecinului;

dacă nu urmează somaţia, sesizezi autoritatea de urbanism sau inspectoratul de construcţii și dacă problema persistă, ajuţi procesul în

instanţă civilă pentru desfiinţarea construcţiei şi eventual daune.

Dacă un vecin construiește ilegal lângă gardul sau hotarul tău, ai la dispoziţie numeroase drepturi şi căi legale pentru a te proteja: reglementările Codului Civil, Legii 50/1991 privind autorizarea construcțiilor, regulamentele locale de urbanism. Este important să acţionezi în mod documentat, să colectezi probe și să urmezi procedurile legale, pentru a-ți proteja proprietatea și siguranța.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.