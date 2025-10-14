Ultima ora
Explozie puternică în timpul unei evacuări, în Italia. Chiriașii au umplut intenţionat casa cu gaz: trei carabinieri au fost ucişi, iar alte 19 persoane sunt rănite
O tragedie de proporții a zguduit marți dimineață localitatea Castel d’Azzano, situată în sudul provinciei Verona, din Italia. Trei carabinieri au murit, iar alte 19 persoane au fost rănite — dintre care 12 membri ai forțelor de ordine și șapte pompieri — în urma unei explozii devastatoare produse în timpul unei operațiuni de evacuare. Ministerul italian al Apărării și serviciile de pompieri au confirmat incidentul, descris de presa italiană drept „un act de nebunie deliberată”.

Explozia ar fi fost provocată intenționat

Potrivit agenției Ansa, deflagrația a avut loc într-o fermă deținută de o familie de agricultori și crescători de animale care se confrunta cu mari dificultăți financiare. Cei trei ocupanți, doi frați și o soră, ar fi fost vizați de o ordonanță de evacuare din cauza datoriilor acumulate. La o tentativă anterioară de expulzare, familia ar fi amenințat că va „arunca în aer casa” dacă va fi forțată să plece.

Din păcate, amenințarea s-a transformat în realitate. În momentul în care carabinierii au pătruns în locuință pentru a pune în aplicare evacuarea, chiriașii au aprins o butelie de gaz, provocând o explozie uriașă care a distrus clădirea și a îngropat mai multe persoane sub dărâmături.

„Intrând în casă, ne-am confruntat cu un act de nebunie absolută: o butelie de gaz a fost aprinsă, iar explozia i-a atins în mod direct pe agenţii noştri”, a declarat comandantul carabinierilor din provincia Verona, Claudio Papagno, pentru agenția Ansa.

Ofițerul a confirmat că ancheta preliminară indică o acțiune intenționată: „Încercăm, evident, să strângem toate probele de care dispunem, dar exact aceasta este reconstituirea noastră: un act intenţionat comis la intrarea militarilor.”

Cei care au provocat explozia au fost reținuți

După deflagrație, pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările și dărâmăturile. „Trei carabinieri morţi au fost scoşi dintre ruinele fermei, care s-a prăbuşit complet în urma exploziei”, au transmis pompierii italieni pe rețeaua X. Alți 19 oameni au fost transportați la spitalele din Verona pentru îngrijiri medicale, unii aflându-se în stare gravă.

Președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, a confirmat că cei trei frați au fost arestați: „Potrivit primelor investigaţii, se pare că ferma a fost vizată de o ordonanţă de expulzare din cauza datoriilor contractate de către cei trei proprietari”, a scris el pe Facebook.

Tragedia a provocat un val de emoție în întreaga Italie. Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a transmis un mesaj de condoleanțe: „Cu mare durere, am aflat în această dimineaţă despre dispariţia tragică a trei carabinieri, ucişi în timpul serviciului la Castel d’Azzano, într-o explozie, în timpul unei operaţiuni de evacuare. Îmi exprim simpatia cea mai profundă şi susţinere neclintită faţă de carabinieri, forţele de ordine şi pompierii răniţi în explozie.”

Premierul Giorgia Meloni a reacționat la rândul său, subliniind sacrificiul celor care servesc statul italian: „Urmăresc cu compasiune şi tristeţe evoluţia acestui eveniment dramatic, care ne aminteşte valoarea şi sacrificiul zilnic al celor care servesc Italia şi pe cetăţenii săi.”

