Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale INFP. Energia deflagrației, similară unui cutremur de 1,2 grade

Explozia devastatoare de vineri dimineață din cartierul Rahova a fost detectată de stațiile seismice ale INFP, energia deflagrației fiind comparabilă cu cea a unui cutremur de 1,2 grade. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite, în timp ce sute de locatari au rămas fără case.

Cum a fost detectată explozia de stațiile seismice

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că două dintre stațiile seismice instalate pe teritoriul Bucureștiului au surprins cu precizie deflagrația devastatoare: stația BFER, situată în cartierul Ferentari, și stația BUC, amplasată la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint.

Înregistrările au surprins amplitudinea undelor generate de explozie și au permis estimarea energiei acesteia cu o acuratețe remarcabilă. Energia deflagrației a fost evaluată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 MI, indicând forța impresionantă a evenimentului.

Reprezentanții institutului au subliniat că aceste date demonstrează eficiența și utilitatea stațiilor seismice nu doar în monitorizarea cutremurelor naturale, ci și în detectarea evenimentelor antropice, oferind autorităților informații esențiale pentru evaluarea impactului asupra clădirilor și siguranța locuitorilor.

În plus, aceste măsurători permit o analiză detaliată a dinamicii solului și pot ghida intervențiile de urgență în timp real.

Ce s-a întâmplat la fața locului

Explozia a avut loc vineri dimineață într-un bloc de tip P+8 de pe Calea Rahovei, Sector 5. La ora 09:08, prin apel la 112, s-a semnalat evenimentul, iar primele echipaje de intervenție au ajuns la fața locului în doar șapte minute, la ora 09:15.

În total, peste 300 de cadre ISU BIF, 125 de jandarmi și 72 de polițiști din cadrul DGPMB au acționat pentru gestionarea situației. Două echipe canine din cadrul IGSU au fost mobilizate pentru identificarea persoanelor surprinse sub dărâmături.

Care au fost consecințele deflagrației

Din păcate, trei persoane și-au pierdut viața în urma exploziei, iar 13 victime au fost transportate de urgență la spitale pentru îngrijiri medicale.

În plus, sute de locatari au rămas fără locuințe, iar autoritățile continuă să evalueze pagubele materiale. Zona a rămas încercuită, iar accesul publicului este restricționat pentru siguranța cetățenilor, având în vedere riscul unor prăbușiri sau al altor incidente.

Explozia din Rahova a arătat că stațiile seismice nu sunt utile doar pentru cutremure, ci pot înregistra și evenimente antropice cu efecte devastatoare.

Analiza detaliată a acestor date va ajuta autoritățile să înțeleagă mai bine dinamica exploziei și impactul ei asupra clădirilor și locuitorilor din zonă.