Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale INFP. Energia deflagrației, similară unui cutremur de 1,2 grade

ACTUALITATE
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale INFP. Energia deflagrației, similară unui cutremur de 1,2 grade
Statiile seismice ale INFP au inregistrat explozia din Rahova

Explozia devastatoare de vineri dimineață din cartierul Rahova a fost detectată de stațiile seismice ale INFP, energia deflagrației fiind comparabilă cu cea a unui cutremur de 1,2 grade. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite, în timp ce sute de locatari au rămas fără case.

Cum a fost detectată explozia de stațiile seismice

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că două dintre stațiile seismice instalate pe teritoriul Bucureștiului au surprins cu precizie deflagrația devastatoare: stația BFER, situată în cartierul Ferentari, și stația BUC, amplasată la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint.

Înregistrările au surprins amplitudinea undelor generate de explozie și au permis estimarea energiei acesteia cu o acuratețe remarcabilă. Energia deflagrației a fost evaluată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 MI, indicând forța impresionantă a evenimentului.

Vezi și:
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi

Reprezentanții institutului au subliniat că aceste date demonstrează eficiența și utilitatea stațiilor seismice nu doar în monitorizarea cutremurelor naturale, ci și în detectarea evenimentelor antropice, oferind autorităților informații esențiale pentru evaluarea impactului asupra clădirilor și siguranța locuitorilor.

În plus, aceste măsurători permit o analiză detaliată a dinamicii solului și pot ghida intervențiile de urgență în timp real.

Ce s-a întâmplat la fața locului

Explozia a avut loc vineri dimineață într-un bloc de tip P+8 de pe Calea Rahovei, Sector 5. La ora 09:08, prin apel la 112, s-a semnalat evenimentul, iar primele echipaje de intervenție au ajuns la fața locului în doar șapte minute, la ora 09:15.

În total, peste 300 de cadre ISU BIF, 125 de jandarmi și 72 de polițiști din cadrul DGPMB au acționat pentru gestionarea situației. Două echipe canine din cadrul IGSU au fost mobilizate pentru identificarea persoanelor surprinse sub dărâmături.

Care au fost consecințele deflagrației

Din păcate, trei persoane și-au pierdut viața în urma exploziei, iar 13 victime au fost transportate de urgență la spitale pentru îngrijiri medicale.

În plus, sute de locatari au rămas fără locuințe, iar autoritățile continuă să evalueze pagubele materiale. Zona a rămas încercuită, iar accesul publicului este restricționat pentru siguranța cetățenilor, având în vedere riscul unor prăbușiri sau al altor incidente.

Explozia din Rahova a arătat că stațiile seismice nu sunt utile doar pentru cutremure, ci pot înregistra și evenimente antropice cu efecte devastatoare.

Analiza detaliată a acestor date va ajuta autoritățile să înțeleagă mai bine dinamica exploziei și impactul ei asupra clădirilor și locuitorilor din zonă.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Cât de bună este bateria unei mașini electrice second-hand. Ar fi inspirat să faci investiția într-un autoturism ”verde” la mâna a doua?
Cât de bună este bateria unei mașini electrice second-hand. Ar fi inspirat să faci investiția într-un autoturism ”verde” la mâna a doua?
Adolescenții iau cu asalt muzeul unde este expusă „Ofelia” din clipul cântăreței Taylor Swift
Adolescenții iau cu asalt muzeul unde este expusă „Ofelia” din clipul cântăreței Taylor Swift
A murit sora lui Adrian Năstase. Momente grele pentru fostul premier
A murit sora lui Adrian Năstase. Momente grele pentru fostul premier
Toyota devine cel mai valoros brand auto din lume în 2025: Giganții pe care a reușit să-i depășească fără să respire
Toyota devine cel mai valoros brand auto din lume în 2025: Giganții pe care a reușit să-i depășească fără să respire
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...