Explozia din Rahova: Anchetatorii au identificat epicentrul între etajele 5 și 6. Blocul afectat este declarat impropriu pentru locuit

Zona Rahova din București a fost zguduită recent de o explozie puternică ce a provocat pagube majore și a curmat trei vieți. Ancheta aflată în desfășurare a început să contureze primele concluzii privind locul exact al deflagrației și starea clădirii afectate. Specialiștii care au analizat urmele distrugerii au identificat epicentrul exploziei între etajele 5 și 6, acolo unde suflul a fost cel mai intens și a produs cele mai mari daune structurale.

Epicentrul, localizat între etajele 5 și 6 ale blocului afectat

„Este stabilit un epicentru, în zona etajelor 5, 6. Nu aş vrea să individualizez apartamentul, să vă induc în eroare, să furnizez o informaţie falsă, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat chestorul de poliție Cristian Gheorghe, director al Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR.

Specialiștii au lucrat ore întregi pentru a reconstitui dinamica evenimentului și a identifica sursa exactă a deflagrației. Potrivit acestora, pagubele s-au concentrat în corpul principal al clădirii, acolo unde pereții și structura de rezistență au suferit distrugeri semnificative.

Blocul, declarat impropriu pentru locuit

După primele verificări efectuate la fața locului, autoritățile au anunțat că imobilul în care s-a produs explozia nu mai poate fi locuit în siguranță.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat reprezentantul Poliției Române.

Decizia vine în urma evaluărilor efectuate de Inspectoratul de Stat în Construcții, care va realiza o analiză detaliată a fiecărui apartament din celelalte două corpuri de clădire adiacente. Doar după finalizarea expertizelor se va putea stabili dacă locatarii se pot întoarce definitiv în locuințele lor.

Zona rămâne sub observație până la finalizarea expertizelor

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației. Până la clarificarea completă a situației, accesul în clădirea principală rămâne interzis, iar zona din jurul blocului este monitorizată de autorități pentru a preveni riscuri suplimentare.

Deși o parte dintre locatari au fost lăsați să își recupereze bunurile din celelalte corpuri ale imobilului, nimeni nu se va putea muta înapoi definitiv până când nu se vor încheia toate verificările tehnice.

Explozia, care s-a soldat cu trei morți, a lăsat în urmă o comunitate marcată de pierderi și teamă, dar și o clădire care trebuie acum evaluată pas cu pas pentru a se evita orice pericol viitor.

Autoritățile evaluează pagubele și caută răspunsuri

Reprezentanții Poliției Române, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai ISC lucrează în continuare pentru a reconstrui tabloul exact al tragediei. Primele date arată că zona etajelor 5 și 6 a fost complet distrusă de explozie, iar structura blocului a fost grav afectată.

Investigatorii urmează să stabilească dacă deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze sau de o altă cauză, iar rezultatele expertizei vor fi transmise public după finalizarea anchetei.

Între timp, locatarii afectați sunt sprijiniți de autoritățile locale și de echipele de intervenție, care le oferă adăpost temporar și asistență de urgență.