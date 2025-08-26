Europa îi spune ‘NU’ lui Trump și își apără dreptul ‘suveran’ de a-și impune propriile reguli digitale

Bruxelles-ul a reacționat ferm la atacurile președintelui american Donald Trump, care a amenințat că va impune tarife suplimentare și restricții la exporturile de tehnologie pentru țările care, în opinia sa, aplică reguli digitale „discriminatorii” împotriva companiilor americane. Oficialii Comisiei Europene au transmis că reglementarea spațiului digital este un drept suveran al Uniunii Europene și nu poate fi negociat sub presiune.

Amenințările lui Trump și replica Bruxelles-ului

Declarațiile lui Trump au venit printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a acuzat Europa că „atacă companiile de tehnologie americane”. El a avertizat că SUA nu mai este „pușculița lumii” și că statele care „nu respectă America și companiile sale” vor suporta consecințele.

Reacția Bruxelles-ului nu a întârziat. „Este dreptul suveran al UE și al statelor sale membre să reglementeze activitățile economice de pe teritoriul nostru, în acord cu valorile noastre democratice”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho. Oficialii europeni au subliniat că legislațiile emblematice – Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA) – nu discriminează companiile americane, ci se aplică în mod egal tuturor platformelor care operează în Uniune, scrie Politico.

Regulile digitale și acuzațiile de „discriminare”

Atacurile Washingtonului au vizat în special DSA, legea europeană care obligă platformele online mari, precum Facebook, Instagram sau TikTok, să limiteze riscurile legate de dezinformare și să protejeze minorii. În paralel, DMA reglementează marile companii considerate „gatekeepers” – Google, Apple, Amazon, Microsoft sau Meta – și le impune să asigure concurență loială și acces echitabil pe piață.

În fața criticilor, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a precizat că „DSA nu ține cont de culoarea sau jurisdicția unei companii” și că ultimele decizii de sancționare au vizat platforme asiatice precum AliExpress și Temu, dar și TikTok. Astfel, Bruxelles-ul respinge categoric ideea că legislația digitală ar viza exclusiv giganții americani.

Un conflict cu miză globală

Amenințările lui Trump vin la doar câteva săptămâni după ce Washingtonul și Bruxelles-ul stabiliseră un armistițiu tarifar provizoriu, în cadrul unei întâlniri din Scoția. Tensiunile ar putea afecta relațiile economice dintre cele două blocuri, într-un moment în care ambele pretind că împărtășesc obiective comune privind siguranța online și protejarea integrității alegerilor.

Sabine Weyand, șefa departamentului de comerț al Comisiei Europene, a subliniat că Europa este obișnuită cu presiunile succesive ale administrațiilor americane, însă regulile UE sunt „nediscriminatorii” și nu fac obiectul unor negocieri externe. „Nu este ceva supus concesiilor. Nu se schimbă”, a spus ea.

Disputa dintre Trump și Bruxelles nu se rezumă doar la taxe și exporturi. Este vorba de controlul asupra spațiului digital global și de puterea de a stabili regulile jocului pentru giganții tehnologici care domină piața mondială.