Donald Trump amenință Europa cu noi sancțiuni, după ce Bruxelles-ul a reglementat activitatea Facebook, Google, X și nu numai

Relația transatlantică se tensionează din nou, de această dată din cauza noilor reglementări digitale adoptate de Uniunea Europeană. Administrația Trump ia în calcul sancțiuni directe împotriva oficialilor europeni responsabili de implementarea Digital Services Act (DSA) , legea care schimbă radical regulile de funcționare pentru giganții americani din tehnologie precum Meta (Facebook, Instagram), Google sau X (fostul Twitter) .

Washingtonul acuză cenzura, Bruxelles-ul invocă siguranța digitală

Conform unor surse citate de Reuters, oficialii de la Washington consideră că DSA limitează libertatea de exprimare și lovește în mod special în vocile conservatoare americane. Președintele Donald Trump și echipa sa acuză Bruxelles-ul că a impus „costuri nejustificate” companiilor americane și că a creat un cadru legislativ ce riscă să devină un precedent periculos la nivel global.

De partea cealaltă, Comisia Europeană respinge ferm acuzațiile și subliniază că legea are scopul de a face mediul online mai sigur, prin obligarea platformelor să combată discursul instigator la ură, materialele cu abuzuri asupra minorilor și dezinformarea. „Libertatea de exprimare este o valoare fundamentală în Uniunea Europeană și se află chiar în centrul DSA”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei.

Posibile sancțiuni fără precedent

Măsurile analizate de administrația Trump ar putea include restricții de viză pentru anumiți oficiali europeni implicați în aplicarea DSA. O astfel de mișcare ar fi una fără precedent, având în vedere că disputele comerciale între SUA și UE rareori au dus la sancționarea directă a persoanelor fizice.

Secretarul de Stat Marco Rubio a ordonat deja diplomaților americani să deruleze o campanie de lobby în capitalele europene pentru a slăbi sau chiar elimina prevederile considerate restrictive. Mai mult, Washingtonul a transmis că se uită „cu îngrijorare crescândă” la ceea ce numește cenzură în Europa.

Un conflict cu implicații economice și politice

Miza depășește însă simpla dispută juridică. UE afirmă că DSA nu are rolul de a viza companiile americane, ci de a menține deschise piețele digitale și de a proteja cetățenii europeni. Totuși, pentru giganții tech, reglementările vin cu costuri suplimentare și cu riscul de a-și pierde o parte din modelul actual de business.

În plus, administrația Trump folosește acest context pentru a mobiliza electoratul intern, prezentând conflictul drept o luptă împotriva cenzurii globale a vocilor conservatoare. Criticii avertizează că această abordare riscă să deterioreze și mai mult relațiile cu aliații europeni și să complice negocierile comerciale deja tensionate.

Rămâne de văzut dacă sancțiunile vor fi puse efectiv în aplicare, însă o astfel de decizie ar putea marca un moment de cotitură în relațiile dintre Washington și Bruxelles, unde competiția economică și disputa privind reglementarea tehnologiei se împletesc tot mai mult cu politica externă și interesele electorale, conform Reuters.