Emmanuel Macron, nevoit să meargă pe jos, prin New York, după ce convoiul său a fost blocat de coloana lui Donald Trump: „Trebuie să am răbdare”. Video

Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut Palestina ca stat într-un discurs la tribuna ONU, deoarece convoiul său oficial a fost blocat de coloana lui Donald Trump într-o intersecţie.

Emmanuel Macron, blocat de Donald Trump, la New York

Scena a fost surprinsă de publicaţia Brut, care l-a arătat pe șeful statului francez discutând cu un poliţist pe străzile din Big Apple.

„Îmi pare rău, domnule preşedinte, îmi pare cu adevărat rău. Totul este blocat, pentru moment”, şi-a cerut scuze agentul, explicând că circulaţia a fost oprită pentru a permite trecerea convoiului lui Trump.

„Dacă nu-l vedeţi venind, lăsaţi-mă să traversez”, a cerut Emmanuel Macron. Văzând că solicitarea sa este zadarnică, vizibil amuzat, președintele francez l-a sunat direct pe omologul său american.

„Ce mai faci? Ia ghici, trebuie să am răbdare în stradă, pentru că totul este închis pentru tine”, i-a spus Macron lui Trump.

🇫🇷🇺🇸 INSOLITE | Emmanuel Macron a appelé Donald Trump car le convoi du président des États-Unis le bloquait dans les rues de New York. (Brut) pic.twitter.com/YL0EqY9RPY — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 23, 2025

Situaţia s-a deblocat parţial, potrivit jurnalistului Remy Buisine, însă Macron nu a putut să urce înapoi în maşină. Înconjurat de gărzi de corp şi de echipa sa, preşedintele francez şi-a continuat drumul pe jos timp de aproximativ 30 de minute pentru a ajunge la un dineu organizat de reprezentanţa permanentă a Franţei la ONU. Pe drum, Macron a făcut selfie-uri și a fost salutat de trecători.

Macron tocmai recunoscuse Palestina ca stat

Câteva ore înainte, Emmanuel Macron oficializase la tribuna ONU recunoaşterea Palestinei ca stat, un gest important în contextul situației tensionate din Fâşia Gaza. După luni de tergiversări, șeful statului francez a accelerat procesul de recunoaștere, considerând că este singura modalitate de a păstra soluția cu două state, tot mai fragilă în urma cuceririlor militare și a politicilor de anexare promovate de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Aproximativ zece state au urmat exemplul Franţei în această sesiune ONU.

Donald Trump, cunoscut susţinător al Israelului, urmează să se exprime la tribuna ONU marţi. El intenţionează să condamne decizia Franţei, pe care o consideră „o recompensă pentru Hamas”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casei Albe.