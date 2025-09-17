Donald Trump a fost fermecat de Kate Middleton. Un expert în citirea pe buze a dezvăluit cele trei cuvinte pe care i le-a spus prințesei când a coborât din elicopter

Vizita de stat a fostului președinte american Donald Trump în Marea Britanie a început cu o scenă care a atras imediat atenția publicului și a presei. Aflat pe domeniul regal de la Windsor, Trump a coborât din elicopterul Marine One alături de soția sa, Melania, și a fost întâmpinat de prințul William și de Kate Middleton. Încă din primele clipe, gesturile și reacțiile fostului lider american au fost surprinse de camere și analizate de experți, ceea ce a transformat sosirea sa într-un moment intens comentat.

Momentul întâlnirii cu prințesa de Wales

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a pășit pe covorul roșu întins în fața Castelului Windsor, unde familia regală îi pregătise o primire oficială cu onoruri militare. Potrivit expertului în citirea pe buze Jeremy Freeman, în timp ce dădea mâna cu prințesa de Wales, Trump i-a adresat un compliment neașteptat.

„You’re so beautiful, so” („Ești atât de frumoasă”), ar fi spus acesta imediat după coborârea din elicopter.

Reacția prințesei a fost una elegantă, Kate răspunzând cu un zâmbet larg, în timp ce William și-a păstrat calmul obișnuit. Momentul a fost surprins de camere și distribuit rapid de presa internațională, fiind considerat una dintre primele „scene memorabile” ale vizitei.

Trump, fascinat de familia regală

Președintele american și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru familia regală britanică. În 2019, la prima sa vizită de stat, a descris-o pe regina Elisabeta ca pe „o femeie incredibilă”. De această dată, întâlnirea cu prințesa Kate a părut să îi confirme interesul față de monarhie, iar gestul său a fost interpretat ca o dovadă de curtoazie și apreciere personală.

Sosirea americană la Windsor

Ceremonia de sosire a fost impresionantă. Când trăsura prezidențială a traversat domeniul Windsor, formația muzicală a Household Cavalry a interpretat imnurile naționale ale SUA și Regatului Unit. Drumul a fost flancat de membri ai forțelor armate, de la Walled Garden până la George IV Gate, și a inclus mai multe trăsuri regale, cum ar fi Irish State Coach, Scottish State Coach, Semi-State Landau și două Ascot Landau.

Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales, i-au întâmpinat pe președinte și pe Prima Doamnă Melania Trump la Windsor Castle, cu o interpretare a imnului „Star Spangled Banner”.

Atmosfera din jurul vizitei

Primirea a fost una fastuoasă, însă nu lipsită de tensiuni. În Windsor, artista Maya Kar a protestat printr-o pictură care îl înfățișa pe Trump ca pe un vânător din epoca de piatră ce îl răpește pe regele Charles.

„El nu știe regulile, nu știe nimic despre protocol. Vine și face dezordine”, a spus aceasta.

Mai mult, patru persoane au fost arestate după ce au proiectat imagini cu Trump și Jeffrey Epstein pe zidurile castelului.

O vizită cu impact diplomatic

Aceasta este a doua vizită de stat completă a lui Trump în Regatul Unit, după cea din 2019, când a participat la un banchet la Buckingham Palace alături de regina Elisabeta a II-a. Evenimentele actuale arată că relațiile dintre cele două țări rămân de mare interes, dar și că prezența fostului lider american stârnește reacții împărțite.