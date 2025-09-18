Ultima ora
18 sept. 2025 | 10:25
de Andrei Simion

Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie

Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie
Președintele Franței Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron. (Foto: Profimedia)

Emmanuel și Brigitte Macron pregătesc un dosar amplu pentru un proces de defăimare în Statele Unite, în care vor depune atât fotografii, cât și „probe cu caracter științific” pentru a demonta afirmațiile virale potrivit cărora Prima Doamnă a Franței ar fi de sex masculin. Informația a fost confirmată de avocatul lor, Tom Clare, într-un interviu în care a descris impactul acuzațiilor asupra vieții private a cuplului și asupra activității președintelui Franței.

Potrivit lui Clare, materialul probator ar urma să includă mărturii de specialitate și documente capabile să clarifice „atât în general, cât și în mod specific” falsitatea afirmațiilor. Avocatul a mai spus că există și fotografii care o surprind pe Brigitte Macron însărcinată și alături de copii, imagini ce ar urma să fie prezentate în instanță. În paralel, apărarea pârâtei a depus o cerere de respingere, invocând libertatea de exprimare, noteaza CNN.

Ce știm despre procesul din SUA și acuzațiile vizate

Cazul din SUA o are pe influencera conservatoare Candace Owens ca pârâtă, după ce aceasta a promovat în repetate rânduri teoria că Brigitte Macron „s-a născut bărbat”. Echipa lui Owens susține că declarațiile intră sub protecția Primului Amendament, în timp ce soții Macron afirmă că acestea au fost făcute cu rea-credință și ignorând în mod deliberat contrazicerile factuale.

Procesul american este separat de litigiile din Franța, unde un dosar de defăimare câștigat inițial împotriva unor creatoare de conținut a fost ulterior întors în apel pe considerente ce țin de libertatea de exprimare, nu de stabilirea adevărului material. Soții Macron au anunțat o nouă cale de atac și în acel dosar, semn că intenționează să epuizeze instrumentele legale disponibile pe ambele maluri ale Atlanticului.

De ce „probe științifice” și ce înseamnă asta într-un dosar de defăimare

În procesele de defăimare cu „persoane publice” din SUA, reclamanții trebuie să dovedească așa-numitul actual malice: că pârâtul a știut că afirmațiile sunt false sau a acționat cu indiferență temerară față de adevăr. În practică, acest standard ridicat descurajează acțiunile superficiale, dar nu le face imposibile atunci când există documente și expertize clare.

Mențiunea „probe științifice” indică, de regulă, recursul la expertize medicale sau testimoniale specializate, menite să înlăture orice ambiguitate factuală. Într-un dosar cu miză reputațională globală, astfel de elemente pot fi decisive pentru a stabili dacă pârâtul a ignorat în mod deliberat evidențe care contrazic narațiunea promovată în spațiul online.

Cum a ajuns o teorie marginală în mainstream și care e miza publică

Speculațiile despre identitatea de gen a lui Brigitte Macron au circulat ani la rând în colțuri obscure ale internetului, fiind amplificate periodic de clipuri și postări care reambalează aceleași „dovezi” infirmate. Escaladarea către platforme cu audiență de masă – și apoi către spațiul media american – a transformat o narațiune conspiraționistă într-un caz cu potențiale consecințe legale.

Pentru Palatul Élysée, miza depășește apărarea vieții private: alimentarea constantă a unor teorii false poate eroda încrederea publică, consumă atenția instituțională și distorsionează conversația democratică. Pentru mediul online, cazul devine un test despre limitele libertății de exprimare atunci când afirmațiile factuale – verificabile – sunt prezentate ca opinii sau „întrebări legitime”.

Președintele Franței Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron

Emmanuel Macron, președintele Franței, alături de soția sa, Brigitte Macron. (Foto: Profimedia)

Ce urmează

În perioada următoare, instanța americană va decide asupra cererii de respingere depuse de apărarea pârâtei. Dacă dosarul trece de această etapă, probele anunțate – fotografice, documentare și expertize – vor intra în analiză. Indiferent de deznodământ, cazul Macron vs. Owens va rămâne un reper pentru modul în care liderii politici și soțiile lor răspund juridic la campanii online cu impact global.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
