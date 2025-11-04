Elon Musk vrea să „blocheze Soarele”: Planul său controversat pentru oprirea încălzirii globale pe care oricum o pune la îndoială

Elon Musk propune folosirea sateliților pentru a controla cantitatea de lumină solară care ajunge pe Pământ – o idee de geoinginerie criticată de experți.

Într-o postare recentă pe platforma X, Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a sugerat că sateliții ar putea fi folosiți pentru gestionarea radiației solare (Solar Radiation Management – pe scurt SRM), o metodă teoretică de geoinginerie care ar permite controlul cantității de energie solară ce ajunge pe Pământ, scrie Gizmodo.

Potrivit lui Elon Musk, această tehnologie ar putea „opri încălzirea globală” prin ajustări minime ale radiației solare la nivel planetar.

„O constelație de sateliți solari, alimentați de AI, ar putea preveni încălzirea globală prin reglarea cantității de energie solară care ajunge pe Pământ”, a scris miliardarul.

Întrebat despre posibile dezechilibre climatice, efecte sezoniere sau conflicte geopolitice, Musk a răspuns că ar fi nevoie doar de „ajustări foarte mici” pentru a menține echilibrul termic al planetei.

O soluție „cosmică” pentru o problemă terestră, venită direct de la Elon Musk

Ideea lui Elon Musk se înscrie într-un val mai larg de interes pentru tehnologiile de răcire artificială a planetei, în contextul în care temperaturile globale continuă să atingă recorduri, iar politicile climatice internaționale se mișcă lent.

Conceptul de SRM, până acum teoretic, include metode precum reflectarea luminii solare în spațiu cu ajutorul oglinzilor orbitale sau dispersarea de aerosoli în atmosferă pentru a imita efectele erupțiilor vulcanice.

Totuși, specialiștii avertizează că intervențiile de acest tip sunt extrem de riscante și dificil de controlat, putând genera modificări neprevăzute ale climei, ale biodiversității și chiar ale ciclului zi-noapte.

În plus, o astfel de inițiativă ar necesita coordonare internațională fără precedent, pentru a evita tensiuni geopolitice privind „cine controlează Soarele”.

Poate SpaceX să facă acest lucru?

Deocamdată, Musk nu a anunțat planuri concrete pentru ca SpaceX să dezvolte sateliți capabili de SRM.

Compania ar trebui să renunțe la producția actuală de sateliți Starlink și să proiecteze un nou tip de echipament spațial, dotat cu oglinzi sau parasolare gigantice care să blocheze parțial radiația solară.

Experții estimează că ar fi nevoie de mii, poate milioane de astfel de sateliți, cu un cost total de trilioane de dolari, ceea ce face proiectul practic imposibil, chiar și pentru cel mai bogat om din lume.

Chiar și dacă ar fi realizabil din punct de vedere tehnic, consecințele climatice și etice ar fi uriașe. Blocarea parțială a radiației solare ar putea schimba regimurile de precipitații, temperatura globală, ecosistemele naturale și agricultura.

În concluzie, deși Elon Musk nu a oferit detalii tehnice și nu a confirmat implicarea SpaceX într-un astfel de proiect, declarația sa a stârnit dezbateri aprinse despre limitele tehnologiei în lupta cu schimbările climatice.

Pentru unii, ideea de a controla Soarele poate părea o soluție vizionară. Pentru alții, este un experiment periculos asupra singurei planete locuibile pe care o avem.