Într-un nou episod al podcastului lui Joe Rogan, Elon Musk a vorbit deschis despre cum inteligența artificială va remodela radical lumea digitală și viața de zi cu zi. Potrivit miliardarului, în următorii cinci sau șase ani, telefoanele mobile și aplicațiile vor deveni inutile, fiind înlocuite complet de sisteme AI capabile să anticipeze și să genereze în timp real tot ceea ce utilizatorul își dorește. În viziunea sa, AI nu doar că va transforma modul în care interacționăm cu tehnologia, dar va schimba fundamental și relația omului cu munca, divertismentul și chiar adevărul.

O lume fără aplicații și sisteme de operare

Elon Musk a explicat că, în viitorul apropiat, telefoanele nu vor mai fi dispozitive inteligente în sensul clasic. În loc de terminale care rulează sisteme de operare și aplicații, acestea vor deveni doar „noduri periferice” – ecrane și difuzoare conectate la o rețea neurală AI. Acestea vor primi și afișa în timp real conținut video, audio sau vizual generat automat de algoritmi.

„Nu vom mai avea aplicații. Totul va fi creat, prezis și procesat de inteligență artificială, fără să mai instalezi nimic”, a spus Musk. Practic, orice nevoie digitală – de la vizionarea unui film, până la comunicare, divertisment sau informare – va fi anticipată și satisfăcută de AI, înainte ca utilizatorul să ceară explicit ceva.

Această viziune marchează o despărțire totală de paradigma actuală, în care oamenii descarcă aplicații pentru a accesa conținut sau servicii. Musk susține că interfața clasică va dispărea, fiind înlocuită de o interacțiune complet generativă. Dispozitivul va „ghici” ce vrei, pe baza comportamentului tău, și îți va oferi rezultatele instant.

El a mai adăugat că majoritatea conținutului pe care îl consumăm — muzică, filme, clipuri sau jocuri — va fi generat de AI. Deja, potrivit lui, instrumente precum Grok Imagine pot produce videoclipuri lungi și coerente, greu de deosebit de creațiile umane. Pentru Musk, acesta este doar începutul unei revoluții care va face imposibil de delimitat lumea reală de cea creată de algoritmi.

Musk is convinced that AI will replace smartphones in their current form within the next five years In his view, the “phone of the future” will have neither an operating system nor apps — it will simply be a gateway to AI. “Basically, you’ll have AI on a server interacting with… pic.twitter.com/KsWQQoXVkr — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

Munca, o alegere și nu o necesitate

Una dintre cele mai provocatoare idei expuse de Elon Musk în interviu a fost că, odată cu preluarea majorității muncilor fizice și repetitive de către roboți și AI, oamenii nu vor mai lucra din nevoia de supraviețuire. „Munca va deveni o opțiune personală, nu o obligație”, a explicat el.

Într-un scenariu ideal, toată lumea ar putea beneficia de un venit ridicat și de acces la bunuri și servicii fără să depindă de un loc de muncă tradițional. Aceasta ar însemna o schimbare fundamentală a economiei și a rolului uman în societate.

Totuși, Musk avertizează că această tranziție nu va fi lipsită de suferință socială. Automatizarea completă ar putea aduce o criză de identitate colectivă, prăbușirea structurilor economice actuale și apariția unor inegalități noi, bazate pe controlul asupra resurselor digitale și asupra AI-ului însuși.

„Va fi o perioadă de haos structural, poate chiar dureroasă”, a spus el, subliniind că transformarea completă a lumii muncii și a economiei globale va ridica dileme morale și existențiale uriașe. Într-o lume unde mașinile pot face totul mai bine decât oamenii, întrebarea devine: ce rost mai are munca umană?

Adevărul, cea mai mare problemă a inteligenței artificiale

Pe lângă previziunile spectaculoase, Elon Musk a lansat și un avertisment sever legat de pericolele ideologice care amenință dezvoltarea AI. În opinia sa, problema nu este doar tehnologică, ci morală. „Nimeni nu poate controla o superinteligență, la fel cum cimpanzeii nu pot controla oamenii”, a declarat el, atrăgând atenția că direcția în care este „educată” AI-ul va decide viitorul omenirii.

Musk critică modul actual de antrenare a modelelor AI, care, potrivit lui, este plin de prejudecăți ideologice. El a dat exemplul sistemului Google Gemini, care, la cererea unei imagini cu „Părinții fondatori ai Statelor Unite”, a generat portrete ale unor femei diverse. „AI-ul știe că nu este adevărat, dar a fost programat să spună ceea ce este considerat politic corect. Asta înseamnă că îl înveți să mintă”, a spus el.

Această „dizonanță cognitivă”, spune Musk, este un risc sistemic periculos. Dacă o inteligență artificială ajunge să creadă că „adevărul” este relativ și că scopul suprem este conformarea la norme ideologice, ea ar putea ajunge la concluzii absurde — sau chiar distrugătoare. De exemplu, a explicat el, un AI care consideră că cea mai mare problemă este „folosirea greșită a pronumelor” ar putea decide că cea mai sigură soluție este eliminarea oamenilor care le pot greși.

În contrast, Musk afirmă că sistemele dezvoltate de el, precum Grok, sunt concepute pentru a „căuta adevărul în mod consecvent”. Adevărul, spune el, trebuie să rămână principiul fundamental al oricărui AI, altfel omenirea riscă să creeze o conștiință artificială care trăiește într-o realitate falsă — și care, mai devreme sau mai târziu, va acționa împotriva noastră.

Interviul dintre Elon Musk și Joe Rogan a fost unul dintre cele mai dense în idei din ultimele luni, o combinație între viziune tehnologică, avertisment filozofic și critică socială. Dincolo de fascinația pentru viitorul fără telefoane și aplicații, discuția ridică întrebări mult mai profunde: ce este adevărul într-o lume dominată de AI? Ce mai înseamnă libertatea, când mașinile îți pot anticipa toate dorințele? Și, mai ales, cum rămâi om într-un univers construit de algoritmi care cred că te cunosc mai bine decât te cunoști tu însuți?