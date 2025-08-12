Elon Musk pregătește un proces răsunător împotriva Apple, acuzând favorizarea ChatGPT în App Store

O nouă dispută majoră se conturează în industria tehnologiei, iar protagonistul este, din nou, Elon Musk. Cel mai bogat om din lume susține că Apple favorizează ChatGPT în clasamentele din App Store, în detrimentul platformei sale de inteligență artificială, Grok, și amenință cu un proces. În centrul acuzațiilor se află parteneriatul dintre Apple și OpenAI, care ar fi, potrivit lui Musk, o încălcare a legislației antitrust.

Acuză Apple de practici anticoncurențiale

Musk afirmă că Apple „încalcă fără echivoc” regulile concurenței atunci când poziționează ChatGPT mai sus în rezultatele căutărilor din App Store. El sugerează că înțelegerea dintre Apple și OpenAI – prin care ChatGPT este integrat în iPhone și alte produse Apple pentru a îndeplini diverse sarcini – ar crea un avantaj nedrept pentru produsul rival.

Deși Grok a avut o ascensiune rapidă în ultimele săptămâni, în special după lansarea versiunii Grok 4 și a generatorului de imagini Grok Imagine, aplicația lui Musk rămâne în urma ChatGPT în topurile generale. În prezent, Grok ocupă locul cinci în categoria aplicațiilor de productivitate și a urcat de la poziția 60 la 29 în clasamentul general, însă ChatGPT continuă să domine topurile.

O rivalitate tot mai intensă pe piața AI

Relația tensionată dintre Musk și OpenAI nu este nouă. Fondatorul Tesla și SpaceX a fost unul dintre cofondatorii OpenAI, însă s-a retras din companie, devenind ulterior unul dintre cei mai vocali critici ai acesteia. De la lansarea Grok, prin compania sa xAI, Musk încearcă să ofere o alternativă mai „îndrăzneață” și mai „independentă” la ChatGPT.

În acest context, parteneriatul dintre Apple și OpenAI este văzut de Musk drept o piedică majoră pentru concurență. El lasă să se înțeleagă că poziționarea favorabilă a ChatGPT în App Store nu este rezultatul exclusiv al popularității sale, ci și al unei relații comerciale strategice între cele două companii.

Dacă Musk își va transforma amenințarea în acțiune legală, disputa ar putea deschide un nou front în dezbaterea globală privind reglementarea marilor platforme tehnologice și a inteligenței artificiale.