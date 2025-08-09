Ultima ora
ChatGPT-5 ajunge în Apple Intelligence odată cu iOS 26, dar până atunci Siri folosește încă GPT-4o
Apple Intelligence va trece la GPT-5 odată cu iOS 26. (Foto: Getty Images)

Apple a confirmat că integrarea ChatGPT din cadrul suitei Apple Intelligence va trece la noul model GPT-5 abia odată cu lansarea iOS 26, iPadOS 26 și macOS Tahoe 26. Până atunci, asistentul Siri și celelalte funcții care se bazează pe ChatGPT vor continua să utilizeze actualul model GPT-4o.

Anunțul vine la scurt timp după ce OpenAI a prezentat oficial GPT-5, disponibil deja pentru toți utilizatorii ChatGPT, inclusiv în versiunea gratuită. Noul model promite îmbunătățiri semnificative la capitolele viteză, acuratețe și înțelegerea contextului, fiind descris de companie drept cel mai avansat de până acum.

Ce înseamnă integrarea GPT-5 în Apple Intelligence

Apple Intelligence folosește ChatGPT pentru a îmbunătăți anumite funcții Siri, precum răspunsurile complexe la întrebări sau analiza imaginilor prin funcția Visual Intelligence, similară cu Google Lens. Odată ce GPT-5 va fi integrat, aceste caracteristici vor beneficia de o capacitate mai mare de procesare a limbajului natural și de răspunsuri mai nuanțate.

Deocamdată, Apple nu a anunțat o dată exactă pentru includerea GPT-5 în versiunile beta ale iOS 26 și macOS Tahoe 26. Compania a menționat doar că actualizările majore de software vor fi lansate „în toamnă”, cel mai probabil în septembrie, conform tradiției sale anuale.

GPT-5 este deja disponibil pe ChatGPT

În timp ce utilizatorii Apple mai au de așteptat, GPT-5 poate fi deja testat direct în ChatGPT, fără costuri suplimentare. OpenAI a anunțat că modelul este accesibil în versiunea gratuită, dar și în planurile plătite, fiind deja folosit de aproximativ 700 de milioane de persoane pe săptămână.

Această diferență de calendar face ca, pentru moment, cei care vor să experimenteze GPT-5 să aibă nevoie fie de aplicația ChatGPT, fie de platforma web a serviciului, până la actualizarea oficială a ecosistemului Apple.

