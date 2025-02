Elon Musk l-a făcut ”retardat complet”, comandantul l-a luat la mișto. Epopeea spațială dintre cel mai bogat om și un astronaut NASA

Elon Musk și NASA se află în mijlocul unei dispute aprinse după ce CEO-ul SpaceX a făcut o serie de declarații controversate pe rețelele sociale. Conflictul a început atunci când Musk a acuzat administrația Biden că ar fi amânat în mod deliberat întoarcerea astronauților Sunita Williams și Barry Wilmore de pe Stația Spațială Internațională (ISS), afirmând că aceștia au fost „abandonați” din motive politice.

Declarațiile lui Musk au atras imediat reacții din partea comunității astronautice. Andreas Mogensen, fost comandant al ISS și astronaut al Agenției Spațiale Europene (ESA), a reacționat prompt, catalogând afirmațiile lui Musk drept „o minciună”. Mogensen a subliniat că întoarcerea astronauților a fost planificată de mult timp și că nu există nicio întârziere nejustificată.

La rândul lor, foștii astronauți NASA Scott și Mark Kelly au intervenit în discuție, susținând poziția lui Mogensen și criticând limbajul folosit de Musk. Scott Kelly l-a descris pe Mogensen drept „unul dintre cei mai competenți și de încredere oameni” pe care i-a întâlnit, adăugând că atacurile lui Musk sunt „inacceptabile”. Mark Kelly, actual senator al SUA și fost astronaut, a adăugat că SpaceX joacă un rol esențial în viitorul explorării spațiale, dar că astfel de conflicte publice afectează colaborările internaționale.

În replică, Musk a răspuns cu un limbaj dur, insultându-l pe Mogensen și insistând că administrația Biden a refuzat oferta SpaceX de a aduce astronauții înapoi mai devreme. De asemenea, Musk a insinuat că Mark Kelly ar avea un interes politic în această dispută, etichetându-l drept „un susținător al Partidului Democrat”.

Musk a continuat atacurile sale, afirmând că NASA și administrația Biden nu prioritizează explorarea spațială așa cum ar trebui și că SpaceX ar putea fi mai eficientă în operarea unei stații spațiale comerciale în viitor. În acest context, SpaceX a intensificat eforturile de promovare a planurilor sale de colonizare a planetei Marte, susținând că viitorul explorării umane trebuie să fie condus de inițiative private, nu guvernamentale.

Această dispută vine pe fondul unor declarații recente ale lui Musk privind viitorul Stației Spațiale Internaționale. CEO-ul SpaceX a sugerat că ISS ar trebui să fie scoasă din funcțiune mai devreme decât termenul planificat pentru 2030, afirmând că „utilitatea incrementală a stației este foarte mică” și că resursele ar trebui direcționate către misiuni pe Marte.

Cu toate acestea, decizia de a deorbita ISS este una internațională și implică multiple agenții spațiale, inclusiv NASA, ESA și Roscosmos. Orice modificare a planului actual ar necesita negocieri extinse între toți partenerii implicați. Agențiile spațiale europene și japoneze au reiterat importanța ISS pentru cercetarea științifică și colaborarea internațională, subliniind că grăbirea retragerii acesteia ar putea pune în pericol proiectele științifice în curs.

Un alt punct de dispută este modul în care această situație afectează relațiile dintre NASA și SpaceX. Deși compania lui Musk este principalul partener comercial al NASA pentru transportul de astronauți și echipamente, astfel de conflicte publice pot tensiona parteneriatele pe termen lung. Agențiile spațiale internaționale se bazează pe stabilitate și colaborare pentru a asigura succesul misiunilor lor, iar tensiunile dintre Musk și oficialii NASA pot afecta viitoarele proiecte comune.

În plus, relațiile diplomatice dintre SUA și aliații săi ar putea fi afectate dacă Musk și SpaceX își impun unilateral propriile planuri pentru explorarea spațiului. ESA și Roscosmos au investit resurse semnificative în ISS și și-ar putea reevalua strategiile de colaborare cu SUA în funcție de deciziile privind viitorul stației.

Disputa dintre Musk și NASA reflectă tensiunile tot mai mari dintre companiile private din domeniul spațial și agențiile guvernamentale. Deși SpaceX joacă un rol esențial în viitorul explorării spațiale, declarațiile publice și confruntările deschise ale lui Musk ar putea complica relațiile cu partenerii instituționali. Într-un peisaj spațial global în continuă schimbare, este crucial ca parteneriatele internaționale să rămână solide pentru a asigura progresul și siguranța explorării spațiale. Rămâne de văzut dacă aceste tensiuni vor avea un impact asupra viitoarelor colaborări dintre NASA și SpaceX și cum vor influența viitorul explorării umane în spațiu.

You are fully retarded.

SpaceX could have brought them back several months ago.

I OFFERED THIS DIRECTLY to the Biden administration and they refused.

Return WAS pushed back for political reasons.

Idiot.

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025