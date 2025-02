Elon Musk spune că „Reuters minte” și neagă că SUA ar șantaja Ucraina cu Starlink pentru minerale rare

Elon Musk a intrat din nou în conflict cu presa internațională, acuzând agenția de știri Reuters că răspândește informații false. Miliardarul a negat vehement speculațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi amenințat că vor întrerupe accesul Ucrainei la Starlink dacă Kievul nu acceptă un acord privind mineralele rare.

Într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), Musk a reacționat la un articol publicat de Reuters, în care se afirmă că Washingtonul ar fi condiționat sprijinul prin Starlink de un acord pe minerale strategice. Miliardarul a fost categoric:

„Este fals. Reuters minte. Ei sunt pe locul doi după AP (Associated Propaganda) ca mincinoși.”

Afirmația lui Musk a fost făcută fără a prezenta dovezi care să infirme informațiile agenției de presă. În plus, aceasta nu este prima dată când Musk atacă mass-media, fiind cunoscut pentru relația sa tensionată cu jurnaliștii care îi critică acțiunile.

This is false.

Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025