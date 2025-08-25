Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI. Ce acuză că ascund pe piața inteligenței artificiale

Elon Musk a deschis un nou front în războiul său cu giganții tehnologici. Compania sa de inteligență artificială, xAI, a intentat un proces împotriva Apple și OpenAI la o instanță federală din Texas, acuzându-le că au conspirat ilegal pentru a bloca competiția pe piața AI. Plângerea depusă de avocații miliardarului susține că parteneriatul dintre Apple și OpenAI ar fi creat un monopol care împiedică inovația și reduce șansele altor actori de a se impune.

Apple și OpenAI, acuzații de înțelegeri ascunse

Potrivit documentelor depuse în instanță, Elon Musk afirmă că Apple și OpenAI au „blocat piețele pentru a-și menține monopolurile” și au împiedicat aplicațiile xAI – inclusiv X și Grok – să fie vizibile și promovate corespunzător în App Store. „Dacă nu ar exista acordul exclusiv cu OpenAI, Apple nu ar avea niciun motiv să nu promoveze aplicațiile noastre în magazinul său digital”, se arată în plângere, notează CNN.

Nici Apple, nici OpenAI nu au răspuns până acum solicitărilor de comentarii venite din partea agenției Reuters. Totuși, acuzațiile ridică din nou problema practicilor restrictive ale App Store, deja vizate de alte procese, precum cel deschis de creatorii jocului „Fortnite”, Epic Games.

Un conflict care depășește limitele comerciale

Procesul vine după ce, la începutul lunii, Musk amenințase deja că va da în judecată Apple. Acesta a reclamat atunci, într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), că parteneriatul dintre Apple și OpenAI „face imposibil pentru orice altă companie de AI să ajungă pe primul loc în App Store”.

Apple a integrat deja ChatGPT în iPhone, iPad și Mac, consolidând astfel relația cu OpenAI. Musk susține că această exclusivitate creează o barieră artificială în calea inovației, afectând în special companiile aflate la început de drum, precum xAI.

Contextul mai larg al rivalității

Fondată în urmă cu mai puțin de doi ani, xAI concurează direct cu OpenAI, dar și cu startup-uri chineze precum DeepSeek. Musk a cumpărat platforma X pentru 33 de miliarde de dolari, integrând chatbotul său Grok atât în aplicație, cât și în vehiculele Tesla.

În paralel, Musk are un alt proces deschis împotriva OpenAI și a lui Sam Altman în California, unde cere blocarea transformării companiei dintr-o organizație non-profit într-una orientată spre profit. Musk a cofondat OpenAI alături de Altman în 2015, cu intenția declarată ca aceasta să fie o organizație deschisă și accesibilă.

Apple, din nou sub presiune juridică

Nu este pentru prima dată când Apple este acuzată de practici monopoliste prin App Store. Într-un alt proces răsunător, intentat de Epic Games, un judecător a obligat compania să permită o competiție mai mare în ceea ce privește opțiunile de plată pentru aplicații. Cazul deschis acum de Musk readuce în prim-plan aceeași dezbatere despre puterea Apple de a controla distribuția digitală.

Procesul ar putea avea consecințe semnificative nu doar pentru Apple și OpenAI, ci și pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale, unde accesul la piață și vizibilitatea aplicațiilor pot decide viitorul unor companii. Pentru Musk, acesta este încă un pas în lupta de a impune xAI ca alternativă reală la ChatGPT și de a limita dominația marilor jucători din tehnologie.