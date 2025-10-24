Elon Musk cere 1.000 de miliarde de dolari pentru a controla „armata de roboți” Tesla

Elon Musk a făcut din nou valuri în mediul financiar și tehnologic, după ce, în cadrul unei conferințe cu investitorii, a declarat că are nevoie de 1.000 de miliarde de dolari pentru a continua dezvoltarea „armatei de roboți” Tesla – și, mai important, pentru a se asigura că rămâne la conducerea companiei.

CEO-ul Tesla, deja cel mai bogat om din lume, le-a cerut acționarilor să aprobe un pachet de compensații uriaș la următoarea adunare generală, programată pentru 7 noiembrie 2025. În schimb, Musk promite să transforme Tesla într-o companie capabilă să producă un milion de roboți umanoizi și un milion de robo-taxiuri, obiective considerate de el „realizabile în următorii ani”.

„Îngrijorarea mea principală este că, dacă voi construi această armată uriașă de roboți, aș putea fi înlăturat din funcție. Cine ar controla atunci armata?”, a spus Musk, într-o formulare care a ridicat sprâncene chiar și printre cei mai devotați investitori ai săi.

Declarațiile au fost însoțite de o retorică familiară pentru magnatul american: o combinație de auto-mitizare, provocare și amenințare voalată. Musk a sugerat că, în lipsa aprobării acestui pachet de recompense, ar putea „merge să se joace în altă parte” – o aluzie la posibilitatea de a-și concentra eforturile pe alte companii, precum X (fostul Twitter), SpaceX sau xAI, startup-ul său de inteligență artificială.

Miza reală: controlul absolut asupra viitorului Tesla

Pachetul propus de consiliul de administrație Tesla include obiective stricte de performanță: pentru a obține bonusul colosal, Musk ar trebui să crească valoarea companiei cu mai multe trilioane de dolari și să atingă producții masive în domeniul roboticii și transportului autonom.

Dar miza reală nu este doar financiară, ci controlul total asupra companiei. Musk deține în prezent aproximativ 13% din acțiunile Tesla, iar prin noul plan ar putea ajunge să controleze un pachet semnificativ mai mare, suficient pentru a bloca orice decizie care i-ar limita puterea.

„Nu e vorba de bani”, a spus Musk, „nu am de gând să-i cheltuiesc. Este vorba despre influență – dacă vom construi această armată de roboți, trebuie să am un cuvânt greu de spus asupra direcției ei.”

Acționarii însă nu sunt unanim convinși. Două dintre cele mai mari firme de consultanță financiară din lume, ISS și Glass Lewis, au recomandat investitorilor să voteze împotriva pachetului de compensații, considerându-l „excesiv și nejustificat”. În replică, Musk i-a numit pe reprezentanții acestora „teroriști corporatiști”, reluând tonul conflictual care l-a consacrat.

Pentru context, Tesla se află deja într-o perioadă turbulentă: vânzările au scăzut semnificativ în 2025, iar imaginea publică a companiei a fost afectată de controversele politice ale lui Musk, inclusiv implicarea sa în proiecte guvernamentale controversate din SUA. În pofida acestor probleme, boardul Tesla pare dispus să-i ofere fondatorului libertatea de a conduce compania „după propriile reguli”.

Roboții Tesla, între promisiune și realitate

Deși Musk vorbește cu entuziasm despre o „armată de roboți umanoizi” capabilă să revoluționeze economia mondială, realitatea tehnologică este mult mai modestă. Prototipurile Optimus, prezentate în ultimele luni, se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare.

Roboții abia reușesc să efectueze sarcini simple, precum manipularea obiectelor ușoare sau mersul asistat, iar demonstrațiile publice din 2024 și 2025 au arătat că mulți dintre ei funcționează sub control uman de la distanță, nu autonom.

Totuși, Musk susține că următoarea versiune, Optimus V3, care va fi prezentată în primul trimestru din 2026, va aduce îmbunătățiri semnificative. „Versiunea a patra va fi cea care va schimba totul”, a spus el. „Va fi atât de realistă încât va trebui să o atingi ca să crezi că e robot.”

El a mai declarat că proiectul Optimus ar putea deveni „cel mai mare produs din istoria Tesla” și chiar „o sursă infinită de bani”, dacă va ajunge să fie produs în masă.

Totuși, experții în robotică privesc cu scepticism aceste promisiuni. „Roboții umanoizi sunt extrem de dificili de realizat din punct de vedere tehnologic. Ce face Tesla e ambițios, dar suntem departe de o implementare la scară industrială”, a explicat un cercetător de la MIT într-un interviu pentru The Verge.

În plus, în ciuda visului lui Musk de a vedea roboți în spitale, fabrici și chiar pe străzi, problemele de siguranță și reglementare rămân un obstacol major. Până în prezent, niciun robot Tesla nu a fost aprobat pentru utilizare comercială în afara laboratoarelor companiei.

Paradoxul Musk: de la avertismente despre AI la dorința de a o controla

Ironia situației nu a trecut neobservată. Elon Musk a fost unul dintre cei mai vocali critici ai inteligenței artificiale, avertizând că „ar putea distruge civilizația umană” și comparând dezvoltarea ei cu „invocarea demonului”.

Acum însă, același om cere controlul exclusiv asupra unei „armate de roboți” alimentate de AI, promițând că o va folosi pentru „binele omenirii”. Pentru unii acționari, această schimbare de ton ridică semne de întrebare asupra intențiilor reale ale miliardarului.

În ciuda controverselor, mulți analiști se așteaptă ca acționarii Tesla să aprobe propunerea. De-a lungul anilor, Musk a demonstrat că are un magnetism unic asupra investitorilor, care par dispuși să-i acorde aproape orice pentru a rămâne în fruntea companiei.

Dacă votul de pe 7 noiembrie îi va fi favorabil, Elon Musk ar deveni primul om din istorie cu o avere de un trilion de dolari – și, simbolic, comandantul „primei armate de roboți” din lume.

Rămâne însă întrebarea care bântuie nu doar investitorii, ci și societatea:

dacă Elon Musk va deține puterea absolută asupra inteligenței artificiale create de Tesla, cine va veghea asupra celui care controlează armata roboților?