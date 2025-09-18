Elon Musk a intrat în vizorul Papei Leon: Ce are să-i reproșeze Suveranul Pontif șefului Tesla

Papa Leon a tras un semnal de alarmă privind adâncirea discrepanțelor dintre bogați și săraci, în contextul în care Elon Musk ar putea deveni primul trilionar în dolari al lumii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul primului său interviu acordat presei, de la alegerea sa ca Suveran Pontif, în luna mai, informează The Guardian.

Îngrijorare față de pachetele salariale ale directorilor executivi, iar Elon Musk este direct vizat

Întrebat despre cauzele polarizării societății contemporane, Papa Leon a subliniat rolul tot mai mare al diferențelor de venit.

Acesta a arătat că, în urmă cu șase decenii, un director executiv câștiga de patru până la șase ori mai mult decât un angajat obișnuit, în timp ce astăzi diferența a ajuns la peste 600 de ori.

Pontiful a făcut referire și la știrile recente privind propunerea consiliului de administrație al Tesla, care ar putea oferi lui Elon Musk un pachet salarial de un trilion de dolari, condiționat de atingerea unor obiective financiare.

„Dacă singura valoare care mai contează este acumularea de avere, atunci ne aflăm într-o mare problemă”, a avertizat Papa.

Consiliul Tesla a precizat că Elon Musk ar trebui să ridice capitalizarea companiei de la puțin peste 1 trilion de dolari la 8,5 trilioane în următorii zece ani pentru a beneficia de întregul pachet de recompensă. Este vorba despre cel mai ambițios plan de stimulare financiară din istoria corporatistă.

Un pontificat marcat de prudență și continuitate, pe urmele Papei Francisc

Papa Leon, cunoscut anterior ca cardinalul Robert Prevost, a împlinit recent 70 de ani și a fost ales ca primul papă american după decesul Papei Francisc. În interviu, acesta a recunoscut că încă se află într-o etapă de adaptare: „Încă am foarte multe de învățat”.

Deși este mai rezervat în aparițiile publice decât predecesorul său, Papa Leon împărtășește o viziune progresistă asupra unor teme sociale și economice.

Înainte de alegerea sa ca papă, a criticat pe platforma X politicile dure de imigrație promovate de Donald Trump, în linie cu atitudinea constantă de opoziție a Vaticanului față de aceste măsuri.

Relația dintre Vatican și noua administrație americană este urmărită cu atenție, mai ales după ce Brian Burch, noul ambasador al SUA la Sfântul Scaun și un critic al Papei Francisc, a încercat să transmită un semnal de reconciliere, oferindu-i lui Leon un tort de ciocolată cu ocazia aniversării.

De altfel, declarațiile recente ale Suveranului Pontif arată însă că Vaticanul nu intenționează să ignore dezechilibrele economice majore.

Prin criticile aduse pachetelor salariale uriașe și avertismentele privind adâncirea decalajelor sociale, Papa Leo își conturează deja profilul ca lider spiritual preocupat de echitate și justiție economică, într-o lume în care acumularea de avere se află tot mai mult în centrul atenției.