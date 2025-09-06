Elevii primesc absențe dacă lipsesc luni, în prima zi de școală? Ce trebuie să știe părinții înainte de începerea noului an școlar

Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 16:03
de Bianca Dumbrăveanu

Actualitate
Prima zi de școală din acest an vine cu semne de întrebare pentru părinți și elevi. Mai multe unități de învățământ au anunțat că vor participa la proteste, iar festivitățile de deschidere nu se vor mai organiza. În același timp, ministrul Educației și președintele României au transmis că școlile vor fi deschise și pregătite pentru primirea copiilor. Părinții sunt astfel nevoiți să decidă dacă îi trimit pe copii la școală sau nu, iar situația privind acordarea absențelor rămâne neclară în multe cazuri.

Școlile între protest și obligația de a rămâne deschise

Pe grupurile de părinți circulă deja mesaje contradictorii. Unele unități au anunțat că elevii nu vor fi prezenți la școală din cauza protestelor profesorilor.

„Vă informăm că unitatea noastră de învățământ se va alătura acțiunii de boicot (…). Prin urmare, elevii nu vor fi prezenți la școală în această zi”, a transmis o școală.

De asemenea, anul acesta nu se vor organiza festivități de deschidere, nu se vor primi flori, iar activitatea didactică propriu-zisă va începe pe 9 septembrie, sub supravegherea profesorilor.

Divergențe între directori și părinți

Directorii unor licee au precizat că școlile vor fi deschise, iar elevii pot merge în clase.

„Noi ținem cont de ceea ce au hotărât. Elevii pot să vină în sălile de clasă, școala este deschisă, școala nu este închisă”, spune Negrea Nicolae, directorul Colegiului G. Coșbuc din Tg. Jiu, potrivit observatornews.ro.

Mulți părinți își exprimă nemulțumirea față de situație și spun că este nedrept pentru copii.

„E nasol, e rău. Ei sunt învățați cum am fost noi pe 8, pe 16 cum era înainte, nu cu greve, cu prostii și toate magăriile. Trebuie să înceapă pentru că copiii nu sunt de vină. Abia așteptau să înceapă școala”, spun părinții.

Situația absențelor și primele reacții

La Colegiul Ion Luca Caragiale din București, elevii nu vor primi absențe dacă lipsesc luni. La Colegiul Gheorghe Lazăr, copiii și părinții ies în stradă alături de profesori. În această primă zi, festivitățile nu se vor mai ține. Doar elevii nou-veniți vor face o întâlnire restrânsă cu diriginții.

„Pentru prima dată în viața mea și de elev și de profesor și de director, pentru mine este foarte trist, nu ar fi trebuit să se ajungă acolo, nu înseamnă că nu înțeleg. Majoritatea vor merge la protest ori ești la școală ori ești la protest”, spune Andreia Bodea, director I.L. Caragiale.

Mesajele oficiale: școlile trebuie să fie deschise

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că elevii trebuie să vină la școală și că școlile vor fi pregătite.

„Copiii vor intra la clasă și vor fi supravegheați. Nu cred că vor fi școlile goale, dar dacă Doamne Ferește s-ar întâmpla acest lucru, ar trebui să fie cazuri extrem, extrem de rare”, a transmis Daniel David.

Și președintele României a declarat că va fi prezent la festivitate.

„Pentru moment pe rețeaua de părinți nu am primit informația asta, deci foarte probabil ne vom duce toți patru la școală la așa cum ne-am dus în fiecare an s-o lăsăm pe fetiță să stăm pe lângă careu pe acolo”, spune Nicușor Dan.

Viitorul protestelor în educație

Sindicatele din Educație anunță că boicotul va continua și după prima zi de școală.

„Boicotul tot ce înseamnă festivitățile de deschidere, vom fi doar în clasă cu elevii. Iar din data de 9 vom face acel boicot pe modelul magistraților, în care nu vom face altceva decât să fim prezenți în clase, dar actul didactic nu va fi cel pe care îl așteaptă”, spune George Purcaru, vicepreședinte FSLI.

