Elena Udrea, despre dosarul Dianei Șoșoacă. De ce o apără pe controversata avocată: „Mi se pare ciudat”

Într-o intervenție televizată, Elena Udrea a revenit cu declarații care readuc în atenție teme sensibile din politica și justiția românească. Fostul ministru al Turismului a vorbit despre influența așa-numitului „stat paralel”, despre condamnarea sa în dosarul „Gala Bute” și despre situația actuală a europarlamentarului Diana Șoșoacă, subliniind că există aspecte pe care le consideră „ciudate” în ceea ce privește demersurile justiției.

Udrea: singurul politician de prim rang condamnat la închisoare

Elena Udrea susține că parcursul său politic și juridic a fost unic în România, fiind singurul politician de prim rang care a executat o pedeapsă cu închisoarea.

„Ăsta a fost parcursul meu și destinul meu. Asta nu s-a întâmplat nimănui din politica românească, chiar dacă a fost în strategia statului ocult de îndepărtare a unor oameni, precum Victor Ponta sau alții… Ei au scăpat de dosare. Eu am fost singura care am ajuns să stau 3 ani și jumătate în spatele gratiilor”, a spus Udrea.

Ea a mai afirmat că ceea ce s-a întâmplat cu cariera sa ar fi parte dintr-un plan mai amplu de „decimare” a elitei politice românești, pus la cale și gestionat, potrivit spuselor sale, de structuri din afara țării, dar implementat la nivel național.

Acuzații la adresa lui Florian Coldea și a „statului paralel”

Fostul ministru al Dezvoltării a susținut că, în anii de vârf ai DNA, când arestările în rândul politicienilor erau frecvente, rolul de lider al „statului paralel” i-ar fi revenit lui Florian Coldea.

„În ultimii ani am aflat că sistemul nu era gândit aici, ci implementat aici. S-a găsit un Florian Coldea, foarte bun în rolul primit, dar planul nu a fost românesc”, a spus Udrea.

Aceasta a adăugat că „execuțiile” politice și judiciare din acea perioadă au avut ca efect nu doar condamnări, ci și distrugerea afacerilor unor oameni de influență.

În opinia sa, structura care odinioară controla justiția s-a fragmentat, pierzându-și din putere:

„Statul paralel nu mai are rădăcini. Sunt rămășițe ale acestui sistem, nu cred că mai există un lider atât de puternic precum Florian Coldea. Sunt mai multe grupări: în jurul domnului Hellvig și a șefului SPP, Lucian Pahonțu. Nu mai există forța statului paralel de atunci. Mai există doamna Laura Kovesi care poate influența deciziile din justiție.”

Referirea la cazul Dianei Șoșoacă

Elena Udrea a comentat și situația europarlamentarului Diana Șoșoacă, aflată în atenția justiției după o cerere de ridicare a imunității. Fostul ministru a făcut o legătură între momentul respectiv și o declarație politică a acesteia în Parlamentul European.

„Mi se pare ciudat ca la 10 zile după ce a strigat în plenul Parlamentului European „Basarabia e România!” atunci când vorbea Maia Sandu, să se facă această cerere de ridicare a imunității unui europarlamentar român (…) Cred că și acum justiția ar putea fi gestionată de la Bruxelles”, a spus Udrea.

Dosarul „Gala Bute” și condamnarea Elenei Udrea

Declarațiile fostului ministru vin în contextul în care ea însăși a trecut printr-un proces lung și controversat. Elena Udrea a fost condamnată definitiv în 2018 la 6 ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, după ce fusese trimisă în judecată încă din 2015.

Înainte de pronunțarea sentinței, aceasta a fugit în Costa Rica, unde a fost arestată și ulterior eliberată în urma unei decizii a Curții Constituționale privind nelegalitatea completurilor de 5 judecători. Totuși, în 2022, Înalta Curte a confirmat condamnarea, în baza unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Udrea a fugit din nou, de această dată în Bulgaria, dar a fost prinsă și adusă în țară.

Ea a executat aproape patru ani din pedeapsă și a fost eliberată condiționat în iulie 2024, printr-o decizie a Tribunalului Prahova.