Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei, este acuzată de 11 infracțiuni

Tensiunile politice din jurul Dianei Șoșoacă s-au amplificat odată cu anunțul Parchetului General, care a confirmat marți că europarlamentarul este urmărit penal pentru o serie de infracțiuni grave. Printre acestea se numără lipsirea de libertate, promovarea ideilor legionare și antisemite, dar și ultraj. Totodată, procurorii au cerut Parlamentului European ridicarea imunității sale.

Acuzațiile formulate de Parchetul General

Potrivit instituției, ancheta vizează fapte diverse, încadrate atât în Codul Penal, cât și în legislația specială privind combaterea antisemitismului și promovarea ideologiilor extremiste. Printre acuzațiile enumerate se regăsesc:

patru infracțiuni de lipsire de libertate, conform art. 205 Cod penal;

patru infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru crime împotriva umanității și ideologii legionare, fasciste sau xenofobe;

promovarea de idei și concepții antisemite, potrivit Legii nr. 157/2018;

negarea sau minimalizarea holocaustului, conform OUG nr. 31/2002;

ultraj, prevăzut de art. 257 Cod penal.

Deși comunicatul Parchetului nu a nominalizat explicit persoana vizată, precizând doar „un membru al Parlamentului European”, legătura cu Diana Șoșoacă a fost confirmată prin surse oficiale.

Reacțiile europarlamentarului și poziția partidului SOS România

Diana Șoșoacă a fost citată la Parchet pe 23 septembrie 2025, însă nu s-a prezentat. Într-un clip postat pe Facebook, ea a comentat ironic:

„Sunt suspectă rău de tot. Nu Iohannis, nu Bolojan, nu Iliescu”.

În același mesaj, a criticat modul în care a fost citată:

„Anunț pe această cale Parchetul că trebuia să îmi lase și mie un număr de telefon sau o adresă de mail ca să le scriu sau să pot să le spun că nu vin pe 23, că n-am cum, îmi pare rău. Putem să stabilim o dată când sunt și eu în țară, pentru că spre deosebire de domnii procurori eu muncesc, pentru că am fost votată de oameni”.

La rândul său, partidul SOS România a emis un comunicat în care susține că liderul său este persecutat politic.

„Cel mai vocal om politic în susţinerea Palestinei a primit o citaţie în calitate de suspect, în care sunt menţionate 11 infracţiuni printre care promovarea în public a legionarismului, antisemitismului şi negarea sau minimizarea holocaustului”, se arată în document.

Formațiunea avertizează opoziția că „pasivitatea lor în astfel de cazuri, în care oameni politici sunt persecutaţi pentru delict de opinie, le va atrage propria condamnare”.

Evenimente controversate din trecut

Situația actuală are rădăcini în incidente mai vechi. În decembrie 2021, o echipă a televiziunii italiene Rai Uno, condusă de jurnalista Lucia Goracci, a acuzat că a fost sechestrată în biroul senatoarei Diana Șoșoacă. Jurnaliștii italieni au relatat că au fost ținuți timp de opt ore, fiind eliberați doar după intervenția ambasadei Italiei.

Soțul de atunci al europarlamentarului, Silvestru Șoșoacă, a fost pus sub control judiciar pentru agresarea unui polițist. Potrivit Parchetului, acesta „a agresat unul dintre agenţii de poliţie, respectiv l-a împins izbindu-l de perete, i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniformă, cauzându-i suferinţe fizice”.

Comemorări și declarații cu ecou internațional

În noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a participat la Tâncăbești, în județul Ilfov, la o comemorare a lui Corneliu Zelea Codreanu și a altor membri ai Mișcării Legionare.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara atunci, într-o transmisiune pe Facebook.

Cu o lună înainte, europarlamentarul fusese vizat de un alt dosar penal după ce l-a elogiat public pe Codreanu, într-un context legat de invalidarea candidaturii sale la prezidențiale. „Trăiască Legiunea și Căpitanul”, spunea Șoșoacă atunci, afirmând că România „nu mai există ca stat”.

În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a depus un denunț împotriva sa, invocând promovarea cultului lui Nicolae Ceaușescu. La scurt timp, în plenul Parlamentului European, Șoșoacă declara: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

Urmează ridicarea imunității?

Procurorul general a solicitat oficial ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, iar decizia aparține acum Parlamentului European. Cazul rămâne deschis și urmează să fie dezbătut pe scena europeană, având un impact atât în plan juridic, cât și politic.