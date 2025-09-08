Elena Udrea, deranjată de jurnalişti în prima zi de şcoală a Evei. „Să fiu şi eu de acord”. Fostul ministru a recunoscut că a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea

Fostul ministru Elena Udrea a confirmat luni că a fost audiată în dosarul care îl vizează pe fostul adjunct al SRI, Florian Coldea.

Elena Udrea, vizibil deranjată de întrebările jurnaliștilor la școala fiicei sale

„Vă răspund doar la această întrebare şi, în rest, despre acest subiect, separat, într-o întâlnire cu care eu sunt de acord – da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea”, a declarat Udrea pentru Antena 3 CNN.

Declarațiile au fost făcute într-un context special: prima zi de școală a fiicei sale, Eva. Vizibil deranjată de prezența presei, Udrea a încercat să evite întrebările insistente ale jurnaliștilor, subliniind că nu dorește să amestece viața personală cu cea publică.

Reacțiile din trecut

Pe 17 iulie, imediat după ce a părăsit penitenciarul, Elena Udrea a fost întrebată despre problemele penale ale lui Florian Coldea.

„Să ştiţi că eu n-am ratat nicio emisiune, eu ştiu tot. Vă spun şi ce a zis ieri la televizor, deci urmăresc absolut tot. Bine, vine rândul ca fiecare să plătească. Este clar că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. Acum nu ştiu, nu spun eu ce a făcut domnul Coldea, o să vedem asta, dar ce faci altora ţi se întoarce ţie, asta este clar”, a spus atunci fostul ministru.

Întrebată dacă ar fi putut evita închisoarea prin declarații în fața procurorilor, Udrea a replicat:

„Eu zic că există onoare, există demnitate pe lumea asta şi nu sunt de acord mai ales cu bărbaţii care sacrifică orice de dragul libertăţii lor. Femeile sunt mai sensibile, au acasă copii, dar paradoxal ele sunt mai puternice. Deci nici n-aş fi avut ce să spun, dar şi dacă aş fi avut, n-aş fi făcut-o niciodată.”

Negările Elenei Udrea

În iunie 2022, aflată în detenţie în Bulgaria, unde aștepta extrădarea, Udrea scria pe Facebook că nu a avut niciun aranjament cu Coldea și nici afaceri comune:

„Nu m-am înţeles cu Florian Coldea să mă scape de dosare! Nu sunt parteneră de afaceri cu Florian Coldea! Nu m-am întâlnit şi nici nu am vorbit cu Florian Coldea, nici măcar întâmplător, din decembrie 2014!”

Ea admitea doar că este posibil să aibă prieteni comuni sau adversari comuni cu fostul general SRI.

Dosarul Coldea

La începutul lunii iulie 2024, DNA i-a trimis în judecată pe Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani și exercitarea fără drept a unor profesii.

Denunțătorul din acest dosar, omul de afaceri Cătălin Hideg, a declarat că i s-a spus că „Florian Coldea este singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva” dosarul său penal. Potrivit anchetatorilor, Coldea și Dumbravă ar fi folosit societăți de consultanță pentru a încheia contracte fictive și a încasa sume importante de bani.