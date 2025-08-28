Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
28 aug. 2025 | 17:47
de Bianca Dumbrăveanu

Cum își răsfață Elena Udrea fiica, după eliberarea din închisoare. Fostul politician a așteptat ani întregi să poată face asta cu Eva Maria

Showbiz
Cum își răsfață Elena Udrea fiica, după eliberarea din închisoare. Fostul politician a așteptat ani întregi să poată face asta cu Eva Maria

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie, după trei ani și patru luni de detenție, iar de atunci se bucură din plin de timpul petrecut alături de fiica ei, Eva Maria. Fosta politiciană a reușit să recupereze momentele pierdute, iar zilele acestea au fost dedicate plimbărilor, jocurilor și cumpărăturilor împreună. Revederea cu fetița, care în septembrie va împlini șapte ani, a fost una emoționantă și de neuitat pentru ambele, iar imaginile surprinse recent arată cât de apropiate sunt acum.

Împreună peste tot

De la eliberare, Elena Udrea și fiica ei sunt de nedespărțit. Recent, cele două au fost surprinse într-un mall, însoțite de una dintre prietenele Elenei. Îmbrăcate lejer, mama și fiica s-au plimbat printre magazine, ținându-se de mână și bucurându-se de fiecare moment împreună. Eva Maria părea încântată de unele obiecte expuse, iar mama ei a fost atentă să-i facă pe plac la fiecare pas.

Cele două au petrecut timp și în zona de haine pentru femei, iar Udrea și prietena sa s-au uitat la câteva articole vestimentare, fără să-și neglijeze fiica.

Vezi și:
Elena Udrea s-a mândrit cu Eva pe Facebook, postând o fotografie superbă cu fetiţa. Reacţia internauţilor a surprins-o: ”Să mulţumeşti tatălui pentru educaţie”
Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul

Tatuajul care spune tot

Elena Udrea și-a demonstrat dragostea pentru Eva Maria chiar și în perioada în care era departe de ea. Fostul politician are un tatuaj pe claviculă, cu numele fiicei: „Eva Maria, amor mi vida” („Eva Maria, dragostea vieții mele”). Tatuajul a fost făcut în timpul detenției în Costa Rica, inspirat de alte femei care și-au exprimat dragostea pentru copii printr-un simbol permanent.

Planuri de viitor cu Adrian Alexandrov

Pe lângă momentele petrecute cu fiica ei, Elena Udrea are în plan și nunta cu partenerul său, Adrian Alexandrov, cu care este împreună de aproape zece ani. Deocamdată, însă, prioritatea ei este să fie cât mai mult prezentă în viața Evei. Nici ea, nici partenerul său nu au oferit detalii despre data exactă a nunții.

Reacția Evei la întoarcerea mamei acasă

După aproape patru ani de despărțire, momentul în care Elena Udrea s-a întors acasă a fost încărcat de emoție, mai ales pentru cea mică. Clipul publicat pe rețelele de socializare arată cum Eva Maria îi sare în brațe mamei ei.

„După trei ani și patru luni departe una de cealaltă, revederea ne-a copleșit. Pentru amândouă, acest moment al regăsirii acasă, pe care ni l-am imaginat în fiecare zi, a părut incredibil. Dar acum, Dumnezeu ne-a adus din nou împreună și îți promit Eva că nimic nu ne va mai despărți!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Contextul juridic al eliberării

Elena Udrea a fost condamnată definitiv în dosarul „Gala Bute”, acuzată de fapte de corupție. În 2022, a fost extrădată din Bulgaria și încarcerată la Penitenciarul Târgșor. În perioada detenției, a avut un comportament considerat bun, fără abateri, implicându-se în activități educative. Tribunalul a considerat că îndeplinește condițiile legale pentru liberare condiționată, în ciuda opoziției DNA, care a susținut că nu și-a asumat vina și a încercat să fugă din țară.

Avocatul Elenei Udrea a invocat și impactul negativ asupra copilului, subliniind că fiica acesteia a vizitat-o de peste 150 de ori în închisoare, fiind afectată emoțional de separare.

Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben
Recomandări
Ce nu se mănâncă de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții de 29 august
Ce nu se mănâncă de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții de 29 august
REVIEW Sonos Five – o poveste de boxă care te strecoară în filmul tău preferat. De ce ar putea fi upgrade-ul perfect pentru laptop, pick-up și toată muzica ta preferată de oriunde
REVIEW Sonos Five – o poveste de boxă care te strecoară în filmul tău preferat. De ce ar putea fi upgrade-ul perfect pentru laptop, pick-up și toată muzica ta preferată de oriunde
Google și Grok amenință supremația ChatGPT, arată un nou raport despre AI
Google și Grok amenință supremația ChatGPT, arată un nou raport despre AI
Edith Piaf și Marcel Cedan, amantlâcul sublim cu sfârșit amar: ”Te iubesc nebunește, anormal, fără cea mai mică urmă de rațiune!”
Edith Piaf și Marcel Cedan, amantlâcul sublim cu sfârșit amar: ”Te iubesc nebunește, anormal, fără cea mai mică urmă de rațiune!”
Nicușor Dan, reacție vehementă după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă, în București. Ce i-a transmis polițistului care a intervenit
Nicușor Dan, reacție vehementă după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă, în București. Ce i-a transmis polițistului care a intervenit
Deși învățământul în România este gratuit, costurile pentru un părinte la început de an școlar sunt substanțiale. Am mers in Jumbo și am verificat prețurile rechizitelor plecând de la o listă pentru elevii de clasa a IV-a. Cât a fost bonul final. REPORTAJ
EXCLUSIV
Deși învățământul în România este gratuit, costurile pentru un părinte la început de an școlar sunt substanțiale. Am mers in Jumbo și am verificat prețurile rechizitelor plecând de la o listă pentru elevii de clasa a IV-a. Cât a fost bonul final. REPORTAJ
FBI confirmă: gruparea chineză de hackeri Salt Typhoon a atacat peste 200 de companii americane. Care sunt consecințele
FBI confirmă: gruparea chineză de hackeri Salt Typhoon a atacat peste 200 de companii americane. Care sunt consecințele
Dacia Duster, apreciată de tehnicienii ITP în această țară europeană: SUV-ul accesibil care rezistă testelor
Dacia Duster, apreciată de tehnicienii ITP în această țară europeană: SUV-ul accesibil care rezistă testelor
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!