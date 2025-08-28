Cum își răsfață Elena Udrea fiica, după eliberarea din închisoare. Fostul politician a așteptat ani întregi să poată face asta cu Eva Maria

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie, după trei ani și patru luni de detenție, iar de atunci se bucură din plin de timpul petrecut alături de fiica ei, Eva Maria. Fosta politiciană a reușit să recupereze momentele pierdute, iar zilele acestea au fost dedicate plimbărilor, jocurilor și cumpărăturilor împreună. Revederea cu fetița, care în septembrie va împlini șapte ani, a fost una emoționantă și de neuitat pentru ambele, iar imaginile surprinse recent arată cât de apropiate sunt acum.

Împreună peste tot

De la eliberare, Elena Udrea și fiica ei sunt de nedespărțit. Recent, cele două au fost surprinse într-un mall, însoțite de una dintre prietenele Elenei. Îmbrăcate lejer, mama și fiica s-au plimbat printre magazine, ținându-se de mână și bucurându-se de fiecare moment împreună. Eva Maria părea încântată de unele obiecte expuse, iar mama ei a fost atentă să-i facă pe plac la fiecare pas.

Cele două au petrecut timp și în zona de haine pentru femei, iar Udrea și prietena sa s-au uitat la câteva articole vestimentare, fără să-și neglijeze fiica.

Tatuajul care spune tot

Elena Udrea și-a demonstrat dragostea pentru Eva Maria chiar și în perioada în care era departe de ea. Fostul politician are un tatuaj pe claviculă, cu numele fiicei: „Eva Maria, amor mi vida” („Eva Maria, dragostea vieții mele”). Tatuajul a fost făcut în timpul detenției în Costa Rica, inspirat de alte femei care și-au exprimat dragostea pentru copii printr-un simbol permanent.

Planuri de viitor cu Adrian Alexandrov

Pe lângă momentele petrecute cu fiica ei, Elena Udrea are în plan și nunta cu partenerul său, Adrian Alexandrov, cu care este împreună de aproape zece ani. Deocamdată, însă, prioritatea ei este să fie cât mai mult prezentă în viața Evei. Nici ea, nici partenerul său nu au oferit detalii despre data exactă a nunții.

Reacția Evei la întoarcerea mamei acasă

După aproape patru ani de despărțire, momentul în care Elena Udrea s-a întors acasă a fost încărcat de emoție, mai ales pentru cea mică. Clipul publicat pe rețelele de socializare arată cum Eva Maria îi sare în brațe mamei ei.

„După trei ani și patru luni departe una de cealaltă, revederea ne-a copleșit. Pentru amândouă, acest moment al regăsirii acasă, pe care ni l-am imaginat în fiecare zi, a părut incredibil. Dar acum, Dumnezeu ne-a adus din nou împreună și îți promit Eva că nimic nu ne va mai despărți!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Contextul juridic al eliberării

Elena Udrea a fost condamnată definitiv în dosarul „Gala Bute”, acuzată de fapte de corupție. În 2022, a fost extrădată din Bulgaria și încarcerată la Penitenciarul Târgșor. În perioada detenției, a avut un comportament considerat bun, fără abateri, implicându-se în activități educative. Tribunalul a considerat că îndeplinește condițiile legale pentru liberare condiționată, în ciuda opoziției DNA, care a susținut că nu și-a asumat vina și a încercat să fugă din țară.

Avocatul Elenei Udrea a invocat și impactul negativ asupra copilului, subliniind că fiica acesteia a vizitat-o de peste 150 de ori în închisoare, fiind afectată emoțional de separare.