Momente emoționante pentru Elena Udrea: după trei ani, și-a însoțit fiica în prima zi de școală: „De data asta, mami a fost lângă tine!”

După ani de absență forțată din viața fiicei sale, Elena Udrea a trăit un moment pe care l-a așteptat cu sufletul la gură: prima zi de școală a micuței Eva. Eliberată recent din închisoare, fosta politiciană a reușit, în sfârșit, să-și îndeplinească visul de a-i fi alături fiicei sale în această etapă importantă. Emoțiile au fost copleșitoare, atât pentru mamă, cât și pentru copil.

Elena Udrea și-a însoțit fiica la școală pentru prima oară după 3 ani

Pentru Elena Udrea, prima zi de școală a fiicei sale a însemnat un moment de împlinire personală.

”Ce zi incredibilă! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința noastră de a fi împreună, de mână, în prima zi de școală, s-a împlinit. Amândouă am trăit emoții intense și am fost atât de fericite!”, a scris ea pe rețelele sociale.

Eva Maria, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov, a pășit cu încredere în clasa I, mândră și radiantă. Cu un tricou negru, o fustă plisată și loaferși eleganți, micuța a cucerit prin naturalețea și frumusețea ei. Zâmbetul i-a trădat emoțiile, dar și bucuria de a începe o etapă nouă din viața ei.

”A fost mândră, încrezătoare și gata să înceapă această nouă etapă a vieții ei. Și, ca bonus, a fost prima la Catalog!”, a adăugat mama ei.

Ținuta care a atras toate privirile

Elena Udrea nu a trecut neobservată la eveniment. Blondina a ales o rochie elegantă, feminină, cu bretele, în nuanțe de alb-negru. Aceasta i-a pus perfect în valoare formele și stilul rafinat, creând o apariție memorabilă.

Postarea sa de pe rețelele sociale a fost însoțită de două fotografii emoționante. Așa cum se vede mai sus, în una apare Eva, pregătită să-și înceapă aventura școlară, iar în alta micuța este surprinsă alături de părinții săi.

Fosta politiciană a transmis și un mesaj tuturor elevilor: ”Le urez tuturor un an școlar plin de realizări, de bucurie și de prietenii frumoase. Cei care poartă numele Sfânta Fecioară Maria să fie ocrotiți azi și în fiecare zi!”

O nouă etapă pentru fosta blondă de la Cotroceni

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare în luna iulie, după ce a ispășit trei ani și patru luni din pedeapsa de șase ani primită în dosarul ”Gala Bute”.

Pentru ea, prezența alături de fiica sa la începutul școlii a reprezentat un moment de reîntoarcere la normalitate și o șansă de a recupera timpul pierdut.

Eva Maria s-a născut în septembrie 2018, în Costa Rica, unde Elena Udrea se refugiase la momentul respectiv. Acum, fetița blondinei este o școlăriță veselă și încrezătoare, iar prima zi de școală a demonstrat cât de puternică este legătura mamă-fiică, chiar și după ani de despărțire.