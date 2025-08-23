E legal să mergi cu 130 km/h pe prima bandă? Ce prevede Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză pe autostradă

Autostrada este văzută de majoritatea șoferilor ca fiind cel mai sigur drum pe care pot circula. De aceea, legislația rutieră permite viteze mai mari decât pe alte categorii de șosele. Totuși, în 2025, întrebarea care apare des printre conducătorii auto este dacă au voie să ruleze cu 130 km/h pe prima bandă sau dacă trebuie să reducă viteza pentru a facilita depășirile celor aflați pe banda a doua.

Limitele de viteză în 2025 pe autostradă

Pentru a evita confuziile, Codul Rutier vine cu precizări clare atât despre limitele de viteză pe autostradă, cât și despre utilizarea corectă a benzilor de circulație.

Potrivit OUG 195/2002, limitele maxime de viteză diferă în funcție de tipul vehiculului:

Autovehicule și motociclete (A și B) – 130 km/h

Autovehicule cu remorcă (Categoria A) – 120 km/h

Camioane și autobuze (C, D și D1) – 110 km/h

Șoferi începători (A și B) – 110 km/h

Camioane și autobuze cu remorcă (C, D și D1) – 100 km/h

Subcategoriile A1, B1 și C1 – 90 km/h

Șoferi începători din subcategoriile A1, B1 și C1 – 70 km/h

Astfel, limita de 130 km/h este aplicabilă doar șoferilor cu experiență care conduc autovehicule din categoriile A și B. Restul conducătorilor auto trebuie să respecte restricțiile impuse în funcție de categoria vehiculului.

Ai voie să mergi pe prima bandă cu 130 km/h?

Conform Codului Rutier, șoferii au obligația de a circula pe banda din dreapta, adică pe banda 1. Aceasta nu trebuie confundată cu banda de urgență, pe care accesul este interzis, cu excepția cazurilor de urgență sau pentru vehiculele de intervenție (poliție, ambulanță, pompieri).

În ceea ce privește viteza, legea nu stabilește o diferență între benzile de circulație. Prin urmare, este permis să rulezi cu 130 km/h pe prima bandă, cu condiția ca vehiculul și categoria de permis să permită această viteză.

Există totuși situații în care administratorul drumului poate introduce limite diferite pe benzi. În astfel de cazuri, se pot stabili praguri precum 110 km/h pe banda 1, 120 km/h pe banda 2 și 130 km/h pe banda 3.

Important de reținut este și faptul că banda 2 sau banda superioară trebuie folosită strict pentru depășiri, după care șoferul trebuie să revină pe prima bandă.

Restricții și sancțiuni

Nu toate vehiculele au voie pe autostradă. Cele care nu pot depăși prin construcție viteza de 50 km/h, precum și bicicletele sau căruțele, nu au acces pe drumurile de mare viteză.

Codul Rutier menționează și sancțiuni pentru șoferii care circulă nejustificat prea lent.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni […] conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv”, se arată în Art. 99 (1). Totuși, până acum, pe nicio autostradă din România nu a fost introdusă o limită minimă obligatorie.

În schimb, sancțiunile pentru depășirea vitezei sunt foarte clare și au fost înăsprite în 2025:

10-20 km/h peste limită – amendă între 405 și 607,5 lei (2-3 puncte)

21-30 km/h peste limită – amendă între 810 și 1.012,5 lei (4-5 puncte)

31-40 km/h peste limită – amendă între 1.215 și 1.620 lei (6-8 puncte)

peste 41 km/h – amendă între 1.822,5 și 4.050 lei (9-20 puncte)

Dacă un șofer depășește limita de viteză cu peste 50 km/h, pe lângă amendă, riscă suspendarea permisului pentru 90 de zile. În cazurile extreme, când depășirea trece de 70 km/h peste limita admisă, suspendarea crește la 120 de zile.

De asemenea, circulația pe banda de urgență atrage o sancțiune între 1.822,5 lei și 4.050 lei, alături de suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Pe scurt, șoferii pot circula cu 130 km/h pe prima bandă a autostrăzii, atâta timp cât se încadrează în categoria de vehicule care au această limită maximă. Legea nu face diferență între benzile de circulație, însă impune reguli stricte privind utilizarea corectă a acestora și respectarea limitelor de viteză.