Amendă de 4.000 de lei pentru depășirea limitei de viteză în 2025. Care sunt limitele în localitatea, dar în afară, conform Codului Rutier

În 2025, viteza rămâne printre cauzele principale ale accidentelor rutiere, iar poliția își întărește arsenalul cu radare fixe, mobile și sisteme pe trepied. Regula de bază nu s-a schimbat: respecți limita indicată și adaptezi ritmul la condiții. Diferența este că amenzile mușcă mai tare, iar detectarea depășirilor s-a modernizat. Ca șofer, te interesează două lucruri concrete: care sunt limitele aplicabile pe tipuri de drum și de la ce praguri ajungi la sancțiuni mari, inclusiv la cele care trec pragul de 4.000 de lei.

Pentru context, în 2025 punctul-amendă este 202,5 lei, fiind corelat cu salariul minim brut. Toate tranșele de sancțiuni din Codul Rutier se raportează la acest punct, astfel că orice depășire mai consistentă se transformă rapid în sute sau chiar mii de lei.

Limitele în localitate: ce rămâne, ce se poate schimba

Limita generală în localitate rămâne 50 km/h. Este regula de la care pornești de fiecare dată când intri într-o zonă semnalizată cu indicator de localitate, indiferent de tipul de autovehicul ușor pe care îl conduci. Cu toate acestea, te vei lovi tot mai des de sectoare unde limita este coborâtă punctual.

Autoritățile locale pot stabili limite de 30 km/h în zone cu risc mare: în apropierea școlilor, spitalelor, trecerilor de pietoni sau acolo unde istoricul accidentelor impune prudență suplimentară. Invers, în sectoare bine configurate și cu avizul poliției, limita din interiorul localității poate fi ridicată până la 80 km/h, dar exclusiv acolo unde semnalizarea o arată clar. Concluzia practică este simplă: citește indicatoarele și nu te baza doar pe regula generală de 50 km/h.

Limitele în afara localităților: repere utile când pleci la drum

În afara localităților, limita depinde de categoria drumului și de vehicul. Pentru autoturisme, reperele uzuale sunt mai ridicate pe arterele rapide și mai joase pe rețeaua obișnuită, dar orice sector poate fi restricționat sau, ocazional, permisiv prin semnalizare. Nu pleci la drum cu o singură cifră în minte, ci îți calibrezi viteza la indicatoare și la flux.

Pe autostrăzi, limita generală pentru autoturisme este cea mai ridicată din rețea, iar pe drumurile rapide dedicate (de tip „expres”) pragul este superior celui de pe drumurile naționale. Pe drumurile naționale obișnuite vei găsi, de regulă, limite mai restrictive. Practic, nu trata aceste valori ca pe „bilete în alb”: cele care se aplică în orice moment sunt cele afișate pe panouri, iar ele pot fi reduse temporar din motive de lucrări, meteo sau siguranță.

Amenzile în 2025: cum ajungi la 4.000 de lei și ce mai riști

Depășirea cu 10–20 km/h peste limită te duce la 2–3 puncte-amendă, adică 405–607,5 lei. La 21–30 km/h, urci la 4–5 puncte-amendă (810–1.012,5 lei). Între 31–40 km/h, sancțiunea este de 6–8 puncte-amendă (1.215–1.620 lei). De aici încolo, costurile cresc abrupt.

La 41–50 km/h peste limită, intri în tranșa de 9–20 puncte-amendă, adică între 1.822,5 și 4.050 lei. Peste 50 km/h, amenda rămâne în același palier financiar (1.822,5–4.050 lei), dar se adaugă suspendarea permisului 90 de zile. Dacă depășești cu mai mult de 70 km/h, perioada de suspendare urcă la 120 de zile. Pe lângă bani și permis, acumulezi puncte de penalizare; la 15 puncte în 12 luni, rămâi fără drept de a conduce 30 de zile.

Radare pe trepied și alte noutăți operaționale

Pe lângă echipamentele clasice, poliția folosește radare pe trepied. Acestea filmează continuu și nu presupun oprirea în trafic. Materialul video este analizat ulterior, iar procesul-verbal ajunge la tine prin poștă. Practic, nu te baza că dacă „n-ai văzut mașina de poliție” ești în siguranță.

Polițiștii locali îți pot dirija traficul și pot constata contravenții precum oprirea sau staționarea neregulamentară, însă amenzile pentru viteză rămân în competența rutieriștilor. Recomandarea concretă pentru tine este să urmărești semnalizarea temporară, mai ales în zone de lucrări, și să lași marja de siguranță în dreptul piciorului drept. Așa eviți surprizele costisitoare și perioadele fără permis.