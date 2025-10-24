După ce a cunoscut disperarea când medicii i-au spus că e posibil să nască un copil cu Sindrom Down, Larisa Udilă atrage atenția părinților: „Să nu vă fie rușine să cereți ajutor!” EXCLUSIV

La 28 de ani, Larisa Udilă a cunoscut împlinirea pe toate planurile. La finalul lui 2024, s-a căsătorit religios, după mai bine de un deceniu alături de Alexandru Ogică, iar relația lor a înflorit. Acum urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Sarcina decurge bine, fetița este sănătoasă, dar în trecut Larisa a trecut printr-o spaimă uriașă: înainte de nașterea fiului său, medicii i-au spus că acesta ar putea avea Sindromul Down. Astăzi, ea vorbește despre cât de important este ca părinții să discute deschis despre problemele copiilor și să ceară ajutor atunci când este nevoie.

Larisa Udilă, mesaj emoționant despre sănătatea mintală a copiilor

Larisa Udilă se poate considera o femeie cu adevărat împlinită. La 28 de ani, și-a construit un nume în showbizul din România și are o familie care o face să zâmbească în fiecare zi. Alături de soțul său, Alexandru Ogică, formează un cuplu de mai bine de un deceniu, iar anul trecut, în octombrie, și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, într-un decor de vis, plin de emoție.

Cei doi au deja un băiețel, născut în august 2021, iar la începutul lui 2026 vor întâmpina și o fetiță. Sarcina decurge bine, atât Larisa, cât și bebelușul se simt sănătoși și protejați. În tot acest timp, viitoarea mămică nu se grăbește să amenajeze camera sau să facă cumpărături, alegând să se concentreze mai întâi pe a-l pregăti emoțional pe fiul său pentru ideea că nu va mai fi singur la părinți.

Am întâlnit-o în ziua în care au început lucrările pentru construcția Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, proiect inițiat de Codin Maticiuc prin programul Spitale publice din bani privați. Acolo, Larisa ne-a vorbit cu sinceritate despre cât de greu este uneori să fii părinte și cât de mult contează să recunoști că nu poți controla totul.

„Cred că nimic nu te pregătește pentru asta și cred că noi, părinții, doar facem tot ce ține de noi și tot ce știm noi mai bine de cuviință, astfel încât să nu ajungem într-o astfel de ipostază vreodată. (n.r ca cei mici să fie internați într-un spital de psihiatrie). Cu siguranță nimeni nu își dorește să ajungă aici, dar ce pot să spun este că, mai mult decât să ne dăm tot interesul în educația lor, nu prea avem ce face. Și cred că depinde foarte, foarte mult și de copil. Și de ceea ce își dorește, și de ceea ce asimilează din jurul lui. Asta discutam și cu mama — sunt copii care nu sunt atât de îngrijiți ca și copiii noștri, ca și Milan și alți copii, și ajung foarte bine, sunt super întregi la minte și așa mai departe. Și au idealuri în viață sănătoase. Și copii care sunt foarte cocoloșiți și încurajați de părinți și, din păcate, nu se ridică la nivelul celorlalți. Adică, cred mult că ține și de copil în sine”, ne-a mărturisit Larisa Udilă.

A apelat, la rândul său, la terapie pentru a depăși momentele dificile

Viața nu e întotdeauna roz, iar Larisa a simțit asta pe propria piele. În prima sarcină a trecut printr-un moment greu emoțional: în timpul unui control, medicii i-au spus că fiul său ar putea fi diagnosticat cu Sindrom Down.

Testele care au urmat au infirmat ipoteza, dar probabil că nu va putea uita niciodată complet ce a trăit atunci. Din experiența proprie, Larisa a învățat cât de important este să vorbim despre sănătatea psihică și, mai ales, să cerem ajutor atunci când avem nevoie.

„Mi se pare foarte important. Pntru că eu am trecut printr-un moment foarte greu în viața mea, de fapt mai multe, în care chiar am simțit că mă prăbușesc. Și dacă n-aș fi apelat la ajutor, cu siguranță în acest moment n-aș fi fost așa de bine cum sunt acum. Consider că toți trebuie să apelăm la ajutor atunci când este necesar și că, în zilele noastre, din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu astfel de probleme. Din păcate, și vremurile sunt altele, și cam asta este situația în care trăim acum”, a spus Larisa.

Totodată, tânăra le-a transmis un mesaj celor care traversează o cumpănă și se simt pierduți: să nu se teamă niciodată să vorbească despre ceea ce simt și să recunoască atunci când nu pot face față singuri.