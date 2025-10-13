Cum se pregătește Larisa Udilă pentru venirea pe lume a fetiței: „Nu avem nici căruț, nici pătuț”. Toată atenția e spre fiul cel mare: „Nu cred că și-a dorit un frățior” EXCLUSIV

În 2024, Larisa Udilă a traversat una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Când totul părea mai frumos – avea deja un băiețel, se pregătea împreună cu soțul să se mute în casa nouă și aștepta venirea pe lume a unui bebeluș – tânăra a pierdut sarcina. Pierderea i-a lăsat urme adânci în suflet, însă cu credință și speranță a reușit să se ridice. Astăzi, viața îi zâmbește din nou: Larisa este însărcinată și ne-a povestit când își va ține fetița în brațe și cum se pregătește – fizic și psihic – pentru acest moment.

Larisa Udilă, pregătită pentru venirea pe lume a fetiței sale

Vara aceasta, la un an de la cel mai greu moment din viața sa – pierderea unei sarcini –Larisa Udilă a anunțat că este, din nou, însărcinată. Cu un băiețel deja acasă, Larisa și soțul ei au aflat că, de data aceasta, vor deveni părinți de fetiță. Minunea pe care o așteaptă cu inima deschisă le va întregi familia, iar viitoarea mămică ne-a mărturisit că se simte mai bine decât se aștepta în această etapă și se bucură de fiecare moment.

„Mă simt foarte bine. Chiar mai bine decât m-aș fi așteptat. În ianuarie nasc. Mai durează puțin, dar mă bucur de perioada asta. Nu mă grăbesc”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Larisa Udilă.

Când vine vorba de pregătiri, viitorii părinți nu s-au ocupat nici de garderoba micuței, nici de amenajarea camerei. Deși Larisa și-a creionat în minte o imagine despre cum ar putea arăta totul, preferă să se asigure mai întâi că totul este în regulă din punct de vedere medical, lăsând partea tehnică pe mai târziu.

„Absolut deloc (n.r nu s-a pregătit). Bine, depinde la ce te referi prin pregătiri. Dacă te referi la partea psihică, da. Sunt oarecum pregătită. E mult mai ușor la al doilea. Știi deja ce urmează, prin ce vei trece. Nu e chiar un necunoscut. Din punct de vedere tehnic, nu. Adică n-avem momentan nimic fizic. Nici pătuț, nici căruț, nici nimic. Nu ne-am concentrat pe asta absolut deloc. Așa, în mare parte, știu ce vreau, dar nu am văzut. Am zis că mai aștept un pic, vreau să fie totul în regulă”, ne-a spus Larisa Udilă.

Milan nu și-a dorit, neapărat, o surioară

În ceea ce îl privește pe fiul său cel mare, Larisa i-a oferit toată atenția și grija ei, încercând, prin toate mijloacele care i-au stat la îndemână, să-l pregătească pentru momentul în care nu va mai fi singur la părinți. A vrut ca el să simtă că iubirea nu se împarte, ci se înmulțește, și să ajungă să se bucure cu adevărat de ideea că va avea o surioară.

„Cel mai mult pe el ne-am concentrat cu pregătirile. Adică, ne-am concentrat să fie el pregătit psihic de această venire. Cu siguranță nimic nu-l va pregăti, decât venirea în sine o să-l facă să înțeleagă că este real și că se întâmplă. Dar sperăm că va fi bine, nu știu… rugați-vă pentru mine. (Râde)”, a dezvăluit Larisa Udilă.

Larisa Udilă a apelat chiar și la un mic truc: l-a „mituit” pe Milan cu toate beneficiile pe care le va avea odată ce surioara lui va veni pe lume. Și, spune ea zâmbind, metoda pare că a dat roade.