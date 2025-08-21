Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 19:22
de Badea Violeta

După cât timp se prescrie o datorie? Avocat: „Trebuie invocată prescripţia, nu este ceva automat”

După cât timp se prescrie o datorie? Avocat:
In cat timp se prescrie o datorie?

Mulți români se confruntă, după ani buni, cu notificări privind datorii vechi, deși consideră că acestea ar fi trebuit deja stinse. Întrebarea „după cât timp se prescrie o datorie?” revine constant în spațiul public, iar specialiștii în drept atrag atenția că lucrurile nu sunt atât de simple. Prescripția există, dar ea nu funcționează de la sine – trebuie invocată.

Când se consideră o datorie prescrisă din punct de vedere juridic?

Avocata Gabriela Ursărescu, cunoscută pentru activitatea sa online și pentru faptul că răspunde constant urmăritorilor pe teme juridice, a primit recent o întrebare pe această temă.

”Vă rog frumos, dacă puteți să-mi spuneți după cât timp se prescrie o datorie? Mi-a venit o notificare cu o datorie din 2007, deși am plătit-o integral. Firma de recuperare este KRUK. Ce trebuie să fac?”, a scris un internaut.

Cazul nu este singular, deoarece numeroase firme de recuperare de creanțe trimit notificări pentru datorii foarte vechi, sperând că debitorii vor achita sume suplimentare chiar și atunci când prescripția ar fi deja împlinită.

Avocata Gabriela Ursărescu: termenul general este de trei ani

În răspunsul său, avocata a clarificat situația: ”În funcție de tipul de creanță, termenul de prescripție este diferit, însă, în general, este de trei ani de zile. Dar aceste datorii nu se prescriu automat. Ele nu se șterg. Trebuie invocată prescripția.”

Așadar, prescripția nu înseamnă anularea datoriilor, ci faptul că, după o anumită perioadă, creditorul nu mai poate cere executarea silită în instanță. Totuși, dacă debitorul nu invocă prescripția, procedura poate continua.

Această nuanță este extrem de importantă, pentru că mulți români cred că după trei ani datoria ”dispare”. În realitate, ea nu mai poate fi executată forțat în instanță, dar pentru a beneficia de această protecție este necesară o acțiune concretă.

Ce trebuie să facă debitorii în astfel de situații

Specialiștii recomandă ca orice persoană care primește o notificare pentru o datorie veche să nu o ignore și să se adreseze unui avocat sau să consulte legislația în vigoare. Invocarea prescripției trebuie făcută în fața instanței sau în cadrul procedurilor legale corespunzătoare.

În plus, este esențial ca persoana vizată să adune toate documentele justificative, cum ar fi chitanțe sau contracte, pentru a demonstra situația reală a datoriei.

În multe cazuri, firmele de recuperare contează pe lipsa de informare a debitorilor și trimit notificări chiar și după 10-15 ani de la momentul inițial al creanței.

Avocata Gabriela Ursărescu atrage atenția că românii nu ar trebui să plătească datorii vechi doar pentru că primesc o somație, ci să analizeze cu atenție situația și să verifice termenul de prescripție.

”Trebuie invocată prescripția”, a subliniat ea, explicând că aceasta este singura modalitate prin care debitorii se pot apăra eficient.

