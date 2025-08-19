Somația de plată, în 2025. Cât timp ai ca să-ți plătești datoriile, după ce o primești, pentru a evita executarea silită

Somația de plată este avertismentul oficial, scris, prin care ți se cere să achiți o datorie într-un termen scurt, înainte ca organul de executare să treacă la măsuri forțate. În 2025, regulile diferă ușor după natura datoriei: fiscale (către stat) sau civile/comerciale (către un creditor privat), dar în ambele cazuri fereastra de timp este, de regulă, 15 zile de la comunicare. Dacă plătești integral ori obții o înlesnire în acest interval, eviți executarea. Dacă nu, urmează popriri, sechestre și, în ultimă instanță, vânzări silite.

Când se emite somația și ce termen ai

Datorii fiscale (ANAF/autoritate locală). Executarea silită fiscală începe prin somație; documentul îți acordă 15 zile pentru plată din momentul comunicării. În lipsa plății, organul fiscal poate institui poprire pe conturi, poprire pe venituri și/sau sechestru pe bunuri mobile/imobile.

Datorii civile/comerciale. Dacă un creditor are un titlu executoriu (de pildă, hotărâre sau bilet la ordin) și s-a încuviințat executarea, executorul îți comunică somație cu 15 zile pentru conformare. Separat, în procedura ordonanței de plată, creditorul este obligat să-ți trimită o somație prealabilă; dacă nu plătești în 15 zile, poate cere în instanță ordonanța executorie.

Ce poți face ca să eviți executarea

Plătești în termenul de 15 zile sau soliciți o eșalonare (înlesnire la plată) dacă datoria este fiscală. Codul de procedură fiscală permite eșalonări până la 5 ani (mai scurte dacă nu poți constitui garanții), atât la nivel central, cât și local. Pe durata eșalonării, executarea pentru sumele eșalonate nu începe sau se suspendă.

Contești executarea la instanța competentă în 15 zile (de regulă, de la data când ai luat cunoștință de actul de executare). Contestația poate viza nereguli de procedură, inexistența/expirarea titlului, prescripția etc.

Ceri suspendarea executării până se judecă contestația. În principiu, suspendarea se acordă contra cauțiune (instanța stabilește cuantumul), existând câteva excepții când nu se cere garanție.

Cum se calculează termenele și de ce contează prescripția

Termenele curg de la comunicarea somației (poștă cu confirmare, executor etc.). În civil, procedura prealabilă a somației în ordonanța de plată are efecte importante: întrerupe prescripția dacă este urmată de sesizarea instanței în 6 luni. În dreptul comun, termenul general de prescripție a dreptului la acțiune este de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Ce urmează dacă nu plătești

La fisc: după cele 15 zile, se pot aplica popriri automate pe conturi/salarii, apoi sechestru și vânzare silită a bunurilor. Orice cheltuială de executare se adaugă datoriei.

În civil: executorul continuă cu popriri, sechestru pe bunurile mobile, apoi urmărire imobiliară (unde, din nou, regula practică include acordarea unui termen înaintea vânzării). Cheltuielile de executare sunt datorate de debitor.

Pe scurt, în 2025:

Ai, în mod obișnuit, 15 zile din momentul în care ți s-a comunicat somația ca să plătești și să oprești executarea.

Dacă nu poți achita integral, cere eșalonare (fiscal) sau negociază un angajament de plată (privat).

– Dacă identifici vicii, formulează contestație la executare și, dacă e cazul, cere suspendare cu cauțiune.

A trata somația „cu seriozitate în 15 zile” face diferența între a stingerea voluntară a datoriei și o serie de popriri, sechestru și costuri suplimentare.