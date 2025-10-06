DSU, recomandări pentru populație după noile avertizări meteo de Cod roșu: va ploua cât pentru două luni în doar câteva ore.

Vremea se înrăutățește brusc în România, iar autoritățile se pregătesc pentru unul dintre cele mai intense episoade de ploi din acest început de toamnă. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme severă, iar Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis recomandări urgente pentru populație, în condițiile în care cantitățile de apă ar putea atinge valori record.

Avertizări meteo de cod roșu, portocaliu și galben în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineață, patru avertizări de vreme severă, care acoperă aproape întreaga țară. Cea mai gravă dintre ele, codul roșu de ploi torențiale, intră în vigoare marți, 7 octombrie, la ora 21.00, și este valabilă până miercuri, 8 octombrie, la ora 23.00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.

Specialiștii avertizează că în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 120 de litri pe metru pătrat, echivalentul precipitațiilor care, în mod normal, cad în două luni.

„Va ploua cât pentru două luni în doar câteva ore”, au transmis meteorologii.

În paralel, codul portocaliu de ploi abundente vizează sudul și estul țării, în special regiunile Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. În aceste zone, între 7 și 8 octombrie, se vor acumula cantități de apă între 60 și 90 de litri pe metru pătrat, iar local pot depăși chiar și 100 l/mp.

De asemenea, ANM a emis și un cod galben pentru centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali. În aceste regiuni sunt așteptate precipitații de 25-50 l/mp, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri.

DSU, apel către populație: „Evitați deplasările și fiți prudenți!”

În contextul acestor avertizări, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis un set de recomandări esențiale pentru siguranța populației.

„Evitați deplasările în aer liber pe durata fenomenelor anunțate; închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor și stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere. Evitați staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare; parcați în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile”, se arată în mesajul DSU.

Totodată, autoritățile atrag atenția asupra pericolului reprezentat de cablurile electrice rupte sau de apele crescute ale râurilor. Cetățenii sunt rugați să nu atingă cablurile aflate la sol, deoarece pot fi sub tensiune, și să nu traverseze cursuri de apă. În plus, DSU recomandă curățarea șanțurilor și rigolelor din jurul locuinței pentru a permite scurgerea eficientă a apei pluviale.

Vreme rece, ploi și ninsori la munte

Pe lângă precipitațiile abundente, meteorologii avertizează că România va traversa și un episod de răcire accentuată. O informare de vreme severă, valabilă în intervalul 6 octombrie, ora 10.00 – 9 octombrie, ora 10.00, anunță temperaturi scăzute, vânt puternic și chiar ninsori viscolite în zonele montane.

În Muntenia, Dobrogea și Moldova, ploile vor fi abundente, cu acumulări de peste 70-100 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-30 de centimetri.

Vântul va avea intensificări semnificative, mai ales în Dobrogea, Muntenia și Moldova, cu rafale ce pot depăși 70 km/h, iar în zonele montane se vor atinge viteze de până la 90 km/h, determinând viscol și scăderea vizibilității.

Când se va îmbunătăți vremea

Potrivit prognozei meteo pe patru săptămâni, emisă de ANM, situația se va ameliora abia de săptămâna viitoare, când temperaturile vor reveni la valorile normale pentru această perioadă a anului. Ploile se vor reduce semnificativ, iar în unele regiuni vor lipsi complet pentru câteva zile. Totuși, spre finalul lunii octombrie, meteorologii estimează că precipitațiile vor redeveni abundente.

Până atunci, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să rămână vigilenți și să respecte recomandările oficiale, întrucât situația meteorologică rămâne critică în special în sud-estul țării.