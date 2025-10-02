Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit pe pistă pe aeroportul LaGuardia din New York VIDEO

Seara de miercuri a adus momente tensionate pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite. Pe aeroportul LaGuardia din New York, două aeronave pline cu pasageri au fost implicate într-un incident pe pistă, după ce au intrat în coliziune în timpul manevrelor la sol.

Incidentul de pe pistă și primele informații oficiale

Potrivit autorităților, coliziunea s-a produs la ora locală 21:58 (01:58 GMT), atunci când un avion se pregătea de decolare, iar celălalt tocmai aterizase. Ambele aeronave aparțineau companiei aeriene regionale Endeavor Air, subsidiară a Delta Air Lines, și erau de tip Bombardier CRJ900.

În urma impactului, două persoane au fost rănite ușor. Una dintre acestea a fost transportată la spital, însă, potrivit informațiilor oficiale, viața sa nu este în pericol. Delta Air Lines a confirmat că printre cei răniți se află și un membru al echipajului, care a suferit leziuni minore.

Cum s-a produs coliziunea

Reprezentanții Delta Air Lines au descris incidentul drept „o coliziune la viteză mică în timpul rulajului la sol”. Potrivit companiei, aripa avionului care urma să decoleze a lovit fuselajul aeronavei ce tocmai aterizase. La bordul celor două avioane se aflau, în total, 93 de pasageri și membri ai echipajului.

Cu toate că momentul a generat panică printre călători, autoritățile au transmis că situația a fost rapid pusă sub control. Importanța siguranței a fost subliniată și de compania aeriană, care a anunțat că va coopera cu instituțiile abilitate pentru a analiza în detaliu cauzele incidentului și pentru a lua măsurile necesare de prevenire.

At least one was injured after two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing Wednesday evening at LaGuardia 🇺🇸 The right wing of one @Delta plane collided with the nose of the other plane, according to Air Traffic Control audio.https://t.co/ICrgCP2ZsM… pic.twitter.com/ffx9i4xftV — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 2, 2025

Reacția companiei și măsurile de siguranță

Delta Air Lines, compania-mamă a Endeavor Air, a transmis într-un comunicat că regretă evenimentul și că prioritatea sa rămâne siguranța pasagerilor și a echipajelor.

„Vom coopera cu toate autoritățile competente pentru a revizui măsurile de siguranță în urma acestui incident”, au precizat oficialii companiei.

Aeroportul LaGuardia nu a fost închis în urma coliziunii, iar traficul aerian a continuat să funcționeze, deși cu unele restricții temporare pe pista afectată.

Pasagerii, în siguranță după momente de panică

Pentru cei aflați la bord, experiența a fost una care a generat teamă, dar finalul a adus ușurare, având în vedere că rănile provocate au fost ușoare și nu au existat victime grave. Autoritățile aeroportuare au subliniat că răspunsul echipelor de intervenție a fost rapid, limitând consecințele incidentului.

În continuare, ancheta oficială va analiza atât procedurile de aterizare și decolare, cât și comunicarea dintre echipaje și controlorii de trafic aerian, pentru a stabili exact cum s-a produs coliziunea și cum poate fi prevenită repetarea unor astfel de situații.