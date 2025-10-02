Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 16:35
de Vieriu Ionut

Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit pe pistă pe aeroportul LaGuardia din New York VIDEO

Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit pe pistă pe aeroportul LaGuardia din New York VIDEO
Două avioane Bombardier CRJ900 s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York

Seara de miercuri a adus momente tensionate pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite. Pe aeroportul LaGuardia din New York, două aeronave pline cu pasageri au fost implicate într-un incident pe pistă, după ce au intrat în coliziune în timpul manevrelor la sol.

Incidentul de pe pistă și primele informații oficiale

Potrivit autorităților, coliziunea s-a produs la ora locală 21:58 (01:58 GMT), atunci când un avion se pregătea de decolare, iar celălalt tocmai aterizase. Ambele aeronave aparțineau companiei aeriene regionale Endeavor Air, subsidiară a Delta Air Lines, și erau de tip Bombardier CRJ900.

În urma impactului, două persoane au fost rănite ușor. Una dintre acestea a fost transportată la spital, însă, potrivit informațiilor oficiale, viața sa nu este în pericol. Delta Air Lines a confirmat că printre cei răniți se află și un membru al echipajului, care a suferit leziuni minore.

Vezi și:
Hotărâre în CSAT: cine poate ordona doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României
Avionul cu airbaguri uriașe și inteligență artificială pentru aterizări fără explozie. Un proiect inedit, dar cât de realist este

Cum s-a produs coliziunea

Reprezentanții Delta Air Lines au descris incidentul drept „o coliziune la viteză mică în timpul rulajului la sol”. Potrivit companiei, aripa avionului care urma să decoleze a lovit fuselajul aeronavei ce tocmai aterizase. La bordul celor două avioane se aflau, în total, 93 de pasageri și membri ai echipajului.

Cu toate că momentul a generat panică printre călători, autoritățile au transmis că situația a fost rapid pusă sub control. Importanța siguranței a fost subliniată și de compania aeriană, care a anunțat că va coopera cu instituțiile abilitate pentru a analiza în detaliu cauzele incidentului și pentru a lua măsurile necesare de prevenire.

Reacția companiei și măsurile de siguranță

Delta Air Lines, compania-mamă a Endeavor Air, a transmis într-un comunicat că regretă evenimentul și că prioritatea sa rămâne siguranța pasagerilor și a echipajelor.

„Vom coopera cu toate autoritățile competente pentru a revizui măsurile de siguranță în urma acestui incident”, au precizat oficialii companiei.

Aeroportul LaGuardia nu a fost închis în urma coliziunii, iar traficul aerian a continuat să funcționeze, deși cu unele restricții temporare pe pista afectată.

Pasagerii, în siguranță după momente de panică

Pentru cei aflați la bord, experiența a fost una care a generat teamă, dar finalul a adus ușurare, având în vedere că rănile provocate au fost ușoare și nu au existat victime grave. Autoritățile aeroportuare au subliniat că răspunsul echipelor de intervenție a fost rapid, limitând consecințele incidentului.

În continuare, ancheta oficială va analiza atât procedurile de aterizare și decolare, cât și comunicarea dintre echipaje și controlorii de trafic aerian, pentru a stabili exact cum s-a produs coliziunea și cum poate fi prevenită repetarea unor astfel de situații.

Cod roşu de inundaţii. Autorităţile se aşteaptă la ce e mai rău în următoarele ore
Recomandări
Cercetătorii au descoperit cum să alimenteze computerele pe ADN folosind căldura
Cercetătorii au descoperit cum să alimenteze computerele pe ADN folosind căldura
Baza americană de la Deveselu, rămasă fără finanţarea din SUA. Ce înseamnă shutdown-ul federal şi care este miza blocajului
Baza americană de la Deveselu, rămasă fără finanţarea din SUA. Ce înseamnă shutdown-ul federal şi care este miza blocajului
Greșeala pe care o fac zilnic milioane de români când spun „pe gratis”. Care este varianta corectă
Greșeala pe care o fac zilnic milioane de români când spun „pe gratis”. Care este varianta corectă
Ce salariu are un angajat la metrou în București. Cât câștigă un mecanic de tren în 2025
Ce salariu are un angajat la metrou în București. Cât câștigă un mecanic de tren în 2025
Cum să dezactivezi programele care pornesc automat în Windows 10 și Windows 11
Cum să dezactivezi programele care pornesc automat în Windows 10 și Windows 11
Toată lumea se aştepta ca Gigi Becali să fie naşul nepotului lui Gică Hagi. Motivul pentru care micuţul Giorgios nu a fost botezat de latifundiar .”La noi nu se pune aşa”
Toată lumea se aştepta ca Gigi Becali să fie naşul nepotului lui Gică Hagi. Motivul pentru care micuţul Giorgios nu a fost botezat de latifundiar .”La noi nu se pune aşa”
Cum instalezi și folosești Android Debug Bridge pe PC, unealta utilă pe care ar trebui să o ai
Cum instalezi și folosești Android Debug Bridge pe PC, unealta utilă pe care ar trebui să o ai
Cât costă cazarea la Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025. Prețurile la hoteluri și pensiuni
Cât costă cazarea la Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025. Prețurile la hoteluri și pensiuni
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur
Playtech Știri
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Playtech Știri
Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...