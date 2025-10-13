Donald Trump și „războiul imaginar”: Mai multe clipuri false realizate cu Sora arată protestatari care atacă armata președintelui american

Susținători lui Donald Trump folosesc generatorul video Sora pentru a crea clipuri false cu soldați care atacă protestatari, amplificând o campanie de propagandă digitală pro-Trump.

Un nou val de propagandă digitală pro-Trump circulă intens pe rețelele sociale americane, doar că, de această dată, „dovezile” nu provin din teren, ci dintr-un generator de conținut AI.

Mai exact, susținătorii președintelui Donald Trump au început să folosească modelul Sora 2, dezvoltat de OpenAI, pentru a produce clipuri video false care înfățișează soldați americani agresând protestatari.

Potrivit publicației Gizmodo, care a semnalat fenomenul, imaginile, aproape fotorealiste, urmăresc să justifice o așa-zisă „restabilire a ordinii” în orașe ca Portland, Washington D.C. și Memphis.

Trump a susținut că orașele ar fi „în ruină” din cauza „anarhiștilor și violenței urbane”, însă nu există dovezi reale care să confirme existența unor revolte la scară largă.

Propagandă „made by AI”, în favoarea lui Donald Trump

Unul dintre clipurile false devenite virale pe Instagram, vizionat de peste 40 de milioane de ori, arată un protestatar care agresează un membru al Gărzii Naționale înainte de a fi pulverizat cu spray lacrimogen.

În ciuda faptului că imaginile poartă un filigran „Sora”, milioane de utilizatori le-au distribuit ca fiind autentice.

Comentariile reflectă amploarea dezinformării: „Cel mai bun video de azi, mai vrem din astea!”, scrie un utilizator. Altul comentează: „Îmi place când vezi astfel de scursuri puse la punct.”

Pe platforma X (fostul Twitter), un alt clip arată o mulțime îmbrăcată în negru, un clișeu vizual asociat tacticii „black bloc”, care țipă la forțele de ordine înainte ca acestea să riposteze. „Lmfao, a fost superb, și da, am votat pentru asta!”, se laudă autorul postării.

Deși imaginile par convingătoare, ele sunt în întregime generate de AI. Folosirea acestor instrumente în scopuri politice ridică semne de întrebare serioase privind dezinformarea vizuală și capacitatea publicului de a distinge între realitate și simulare digitală.

Lmfao, that was beautiful and before you ask I voted 💯 for this!! pic.twitter.com/O6VLFZnw3i — 🇺🇸Steve2A🇺🇸God🇺🇸Family🇺🇸Country🇺🇸 (@lakemonstercl1) October 7, 2025

„Războiul” imaginar și realitatea statistică

Paradoxal, potrivit datelor oficiale, rata criminalității violente din SUA este la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.

Cu toate acestea, Donald Trump continuă să descrie o Americă „sub asediu”, justificând trimiterea trupelor federale în marile orașe, o măsură costisitoare, estimată la peste 1 milion de dolari pe zi în Washington D.C., unde soldații au ajuns până la urmă să strângă gunoiul, nu să combată „celule anarhiste”.

În acest context, Sora și alte modele similare devin un instrument perfect pentru alimentarea unei realități paralele, unde haosul este fabricat la comandă.

Pe rețelele de socializare, astfel de materiale au potențialul de a influența percepția publică mai eficient decât orice discurs politic.

Cât timp astfel de videoclipuri continuă să se răspândească, linia dintre propagandă în favoarea lui Donald Trump și realitate devine tot mai subțire.

Iar într-o lume în care o „arhivă vizuală” se poate fabrica din câteva comenzi text, lupta pentru adevăr pare tot mai dependentă de un discernământ digital pe care societatea abia învață să-l exerseze.