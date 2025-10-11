Donald Trump a fost sunat de laureata Premiului Nobel pentru Pace: reacția președintelui SUA a surprins pe toată lumea

Într-o zi dominată de declarații și reacții politice intense, un apel telefonic venit din Venezuela a atras atenția întregii lumi. Președintele american Donald Trump a fost sunat de Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și proaspăta laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025. Conversația dintre cei doi a venit într-un moment tensionat, la doar câteva ore după ce Casa Albă criticase public decizia Comitetului Nobel.

Trump, încântat de gestul Mariei Corina Machado

Machado, cunoscută pentru lupta sa pentru democrație în Venezuela, a refuzat să ofere detalii despre discuția purtată cu liderul american, dar a confirmat apelul într-un interviu acordat publicației El País. Trump, în schimb, nu a ezitat să vorbească despre acest moment, dezvăluind o replică care a uimit pe toată lumea.

„Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi și mi-a spus: «Accept acest premiu în onoarea ta, pentru că l-ai meritat cu adevărat»”, a povestit Donald Trump într-o declarație făcută vineri seara. Președintele a adăugat, în stilul său caracteristic, că „a fost un lucru foarte drăguț de făcut” și că, deși nu i-a cerut premiul, crede că ar fi putut să-l primească simbolic. „Nu am spus «Atunci dă-mi-l», deși cred că ar fi putut s-o facă. A fost foarte drăguță”, a glumit Trump.

Liderul american a mai subliniat că a ajutat-o pe Machado de-a lungul timpului, vorbind despre criza profundă din Venezuela.

„Au nevoie de mult ajutor acolo, este un dezastru la scară largă”, a spus el.

O distincție care a aprins dezbateri internaționale

Decizia Comitetului Nobel de a o recompensa pe Maria Corina Machado pentru eforturile sale „de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație” a fost întâmpinată cu reacții puternice la Washington. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a scris pe rețelele sociale: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica mai presus de pace”.

De altfel, Machado a fost o figură susținută de administrația Trump încă dinainte ca acesta să-și înceapă mandatul. În 2024, secretarul de stat Marco Rubio și alți parlamentari americani o nominalizaseră oficial la Premiul Nobel pentru Pace, subliniind curajul și devotamentul ei față de idealurile democratice.

„Rareori am fost martori la atâta curaj și altruism ca în cazul Mariei Corina Machado”, scriau atunci Rubio și colegii săi într-o scrisoare publică.

Într-o altă declarație, Rubio o descria drept „personificarea rezilienței și patriotismului”.

Machado, o viață dedicată luptei pentru libertate

Maria Corina Machado, forțată ani la rând să se ascundă în propria țară din cauza regimului condus de Nicolas Maduro, a afirmat că își dedică premiul „poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră”. Ea a descris munca sa ca o luptă pentru „buletine de vot în locul gloanțelor”, o frază care a devenit emblematică pentru opoziția democratică din Venezuela.

Deși Trump a fost menționat în mod special în discursul de acceptare, reacțiile din jurul său nu au fost unanim pozitive. Richard Grenell, trimisul său pentru Venezuela, a declarat că „Premiul Nobel a murit cu ani în urmă”, în timp ce Benjamin Gedan, fost oficial al administrației Obama, a spus că decizia Comitetului Nobel ar putea fi interpretată ca o critică la adresa politicii SUA în Caraibe.

„Mi se pare că Nobelul transmite un mesaj clar: atât Statele Unite, cât și opoziția venezueleană ar trebui să continue să lupte pașnic pentru schimbare”, a comentat Gedan.

Un schimb de replici și un moment de ironie internațională

Ironia a atins un nou nivel vineri, când, înainte de a vorbi despre Machado, Trump îi mulțumise public președintelui rus Vladimir Putin. Acesta declarase că nu știe dacă liderul american merită Premiul Nobel, dar că „face multe pentru a rezolva crize complexe”.