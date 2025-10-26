Donald Trump, propus pentru Premiul Nobel pentru Pace după acordul dintre Cambodgia și Thailanda

Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 14:30
de Andrei Simion

ȘTIRI EXTERNE
Premierul cambodgian Hun Manet a anunțat duminică că l-a propus pe președintele american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, după semnarea la Kuala Lumpur, Malaysia, a unui acord de încetare a focului între Cambodgia și Thailanda. Propunerea este legată de rolul asumat de Trump ca mediator în conflictul de frontieră izbucnit în iulie.

Ceremonia a avut loc pe marginea summitului ASEAN, unde liderii Cambodgiei și Thailandei au parafat documentul în prezența lui Trump și a premierului malaezian Anwar Ibrahim. Acordul prevede retragerea armamentului greu din zona de graniță, eliberarea a 18 prizonieri de război cambodgieni și monitorizare regională pentru a preveni reluarea confruntărilor, notează News.ro.

De la conflict deschis la mediere și armistițiu

În iulie, cele două țări s-au confruntat timp de cinci zile cu tiruri de artilerie, lupte terestre și raiduri aeriene. Potrivit estimărilor inițiale, peste 40 de persoane au murit, iar aproximativ 300.000 au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Disputa s-a reaprins pe fondul vechilor neînțelegeri privind delimitarea frontierei.

După o primă încetare a focului convenită la sfârșitul lui iulie, acuzațiile de încălcări au continuat. Presiunea diplomatică și medierea din lunile următoare au dus însă la actualul acord extins, salutat de Hun Manet drept „o zi istorică”, în timp ce partea thailandeză a vorbit despre „baze pentru o pace durabilă”. Trump a afirmat că „mulți spusese că nu se poate”, subliniind că semnarea marchează un pas major spre stabilizare.

Hun Manet a explicat că propunerea pentru Premiul Nobel pentru Pace răsplătește „eforturile de neclintit pentru pace” ale lui Trump, nu doar în dosarul Cambodgia–Thailanda. Tehnic, este vorba despre o propunere transmisă Comitetului Nobel, nu despre o „nominalizare” oficială anunțată de instituție; procedura permite liderilor politici și altor categorii eligibile să trimită propuneri, evaluarea finală aparținând exclusiv Comitetului.

În plan practic, acordul de la Kuala Lumpur include măsuri verificabile: retragerea treptată a armamentului greu, operațiuni comune de deminare și mecanisme de verificare regională. Rămâne de văzut dacă punerea în aplicare va rezista tensiunilor politice și incidentelor locale de frontieră care, istoric, au reaprins conflictul. Totuși, semnarea la nivel înalt și angajamentele publice ale părților sporesc șansele unei stabilizări pe termen mediu.

