Donald Trump a ratat Premiul Nobel pentru Pace 2025. Comitetul a ales să dea titlul Mariei Corina Machado

Tensiunea din jurul Premiului Nobel pentru Pace a atins cote ridicate în 2025, pe fondul speculațiilor că Donald Trump ar fi fost, din nou, printre favoriți. În ciuda numeroaselor nominalizări și a eforturilor sale de a atrage atenția Comitetului Nobel, fostul președinte american nu a reușit să obțină distincția râvnită. Premiul a fost acordat, în schimb, opozantei venezuelene María Corina Machado, recunoscută pentru lupta sa curajoasă împotriva regimului autoritar din țara sa.

María Corina Machado, simbol al rezistenței democratice

Comitetul Nobel din Norvegia a decis vineri ca Premiul Nobel pentru Pace 2025 să meargă către María Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela. Ea este o figură emblematică a luptei pentru democrație și libertate de exprimare într-o țară măcinată de crize economice și politice profunde.

Machado nu este la primul său premiu internațional — anul trecut, ea și Edmundo González Urrutia, un alt lider al opoziției venezuelene aflat în exil, au primit Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire, acordat de Parlamentul European.

Donald Trump, din nou ignorat de Comitetul Nobel

De partea cealaltă, Donald Trump s-a arătat vizibil frustrat de decizia comitetului norvegian. Fostul președinte american a sperat, pentru al doilea an consecutiv, că va fi recunoscut pentru eforturile sale diplomatice.

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”, declara el recent în fața delegaților ONU.

Liderul republican a fost nominalizat de mai multe ori la Premiul Nobel, începând din 2018, atât de politicieni americani, cât și străini. Printre cei care i-au susținut candidatura s-au numărat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, precum și oficiali din Pakistan și Azerbaidjan, însă multe dintre aceste nominalizări au venit după termenul limită de 1 februarie pentru ediția din 2025.

Motivele pentru care Trump spera la premiu

Donald Trump și-a justificat în repetate rânduri pretențiile la titlu prin rolul său în Acordurile Abraham, semnate în 2020, care au normalizat relațiile dintre Israel și mai multe state arabe. În decembrie 2024, reprezentanta americană Claudia Tenney l-a nominalizat oficial pentru acest motiv.

Fostul președinte susține că a reușit să „pună capăt la șapte războaie” și a afirmat recent că ar putea contribui și la oprirea conflictului dintre Israel și Hamas.

„Nimeni nu a făcut asta vreodată”, a spus el într-un discurs ținut la baza Marine Corps Quantico din Virginia. În același ton ironic, a adăugat: „Vei primi Premiul Nobel? Absolut nu. Îl vor da unui tip care nu a făcut absolut nimic.”

Reacții și explicațiile experților

În ciuda sprijinului public și a valului de popularitate generat de susținători, experții Nobel au explicat că membrii comitetului pun accent pe eforturi multilaterale și de durată în favoarea păcii, nu doar pe victorii diplomatice punctuale.

Theo Zenou, cercetător la Henry Jackson Society, a declarat pentru Associated Press că „există o diferență uriașă între oprirea luptelor pe termen scurt și rezolvarea cauzelor profunde ale conflictului”. În acest context, eforturile lui Trump, deși vizibile, nu au fost considerate suficient de consistente pentru a justifica acordarea premiului.

Alte posibile variante luate în calcul

Potrivit Associated Press, comitetul norvegian a analizat și posibilitatea de a acorda premiul unei organizații umanitare care activează în zone de conflict, cum ar fi UNHCR, UNICEF, Crucea Roșie sau Medici fără Frontiere. În plus, au fost discutate propuneri legate de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor și Reporteri fără Frontiere, în contextul în care 2024 a fost anul cu cel mai mare număr de jurnaliști uciși în misiune, majoritatea în Gaza.

„Oricare dintre aceste organizații ar fi meritat premiul”, a declarat Karim Haggag, director al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, subliniind importanța acțiunilor colective în sprijinul păcii globale.

Trump rămâne optimist pentru viitor

Chiar dacă a ratat Premiul Nobel pentru Pace 2025, Donald Trump nu pare dispus să renunțe la ambițiile sale internaționale. De altfel, mulți observatori cred că fostul președinte va continua să fie o prezență constantă în discuțiile privind pacea globală — și, probabil, un nume care va apărea din nou printre nominalizații la edițiile viitoare.